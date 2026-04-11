Greenwood cash après OM-Metz : ses déclarations qui font trembler Lepaul (Stade Rennais) !

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De retour après plusieurs semaines d’absence, Mason Greenwood n’a pas seulement brillé sur le terrain, il a aussi marqué les esprits au micro. Lors de la victoire de l’Olympique de Marseille contre le FC Metz (3-1), l’attaquant anglais s’est illustré avec deux passes décisives… avant d’afficher clairement ses ambitions. Dans une fin de saison sous haute tension en Ligue 1, Greenwood ne se cache plus.

Greenwood assume : “Je veux finir meilleur buteur”

Au coup de sifflet final, Greenwood a tenu un discours sans détour, révélateur de son état d’esprit :

Avant d’enchaîner avec une déclaration encore plus marquante :

« Être meilleur buteur, c’est forcément dans un coin de ma tête. Je suis proche, donc oui, je vais tout donner pour y arriver. »

L’attaquant marseillais, actuellement à 15 buts, ne se contente plus d’un rôle collectif. Il assume désormais pleinement son ambition individuelle, tout en restant focalisé sur les résultats de son équipe.

« Si je marque, c’est bon pour moi, mais surtout pour l’OM. On a des objectifs importants à atteindre. »

Un message clair envoyé à Lepaul

Ces déclarations ne passent pas inaperçues, notamment pour Esteban Lepaul, actuel leader du classement des buteurs avec 16 réalisations sous les couleurs du Stade Rennais.

Greenwood a d’ailleurs insisté sur la concurrence :

« Il y a de très bons attaquants dans ce championnat. Lepaul fait une grande saison, mais la course est encore longue. »

Avant d’ajouter, avec détermination :

« Je ne regarde pas trop les autres, je me concentre sur moi. Si je fais mon travail, ça va venir. »

Un discours classique en apparence, mais qui traduit une vraie confiance. Greenwood sait qu’il est revenu au bon moment et que la dynamique peut tourner en sa faveur.

Une fin de saison sous pression en Ligue 1

La course au titre de meilleur buteur pourrait bien se transformer en duel. Car derrière Lepaul, un autre concurrent a été contraint de renoncer : Joaquín Panichelli, lui aussi à 16 buts, est forfait pour la fin de saison avec le RC Strasbourg.

Un contexte qui renforce encore les ambitions de Greenwood :

« Chaque match va compter maintenant. On entre dans le moment le plus important de la saison. »

Porté par un Olympique de Marseille en pleine remontée, l’attaquant anglais semble déterminé à frapper fort jusqu’au bout.

« On veut finir le plus haut possible. Si en plus je peux finir meilleur buteur, ce serait incroyable. »

Avec un discours aussi affirmé et des performances déjà décisives, Mason Greenwood ne laisse plus place au doute : il sera l’un des grands acteurs de cette fin de saison en Ligue 1. Et pour Lepaul, la pression ne fait que commencer.