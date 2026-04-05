AS Monaco – OM (2-1) : Marseille rate le coche pour le podium, les enseignements à retenir

Ce dimanche, l’OM s’est incliné lors du choc face à l’AS Monaco (2-1). Voici les enseignements à tirer de ce match.

L’OM avait l’occasion de revenir sur le podium après la victoire du LOSC samedi soir, avec pour but de battre une AS Monaco sur une série de 10 matchs sans défaite, dont 7 victoires de suite ! Mais les hommes d’Habib Beye ont été refroidis en seconde période, par Golovin (59e), puis Balogun sur un superbe but d’un ballon piqué suite à un dégagement complètement raté de Pavard (74e). La réduction du score de Gouiri n’a rien changé (85e), et l’OM rate le coche dans la course à la Ligue des Champions. Portée par un incroyable Lukáš Hrádecký (7 arrêts), l’ASM frappe au contraire un énorme coup.

L’OM s’enfonce de nouveau

Avec plusieurs passages à vide cette saison, l’OM semblait bien relancé sous Habib Beye avec trois victoires de suite en Ligue 1. Mais la défaite contre le LOSC avant la trêve est venue rompre cette dynamique. Le choc face à Monaco était donc d’ores et déjà dans toutes les têtes pour se rattraper, étant donné son importance au classement. Et l’OM a raté le coche malgré avoir remporté le match aller, et les conséquences au classement ne sont pas négligeables.

Un classement totalement bouleversé

Justement, ce classement de Ligue 1 est de nouveau bouleversé avec ce résultat. Donnée pour morte il y a quelques semaines, l’AS Monaco revit complètement, au point de revenir… à égalité de points de l’OM, malgré une différence de buts défavorable (+10 contre +18). L’OM, avec la victoire du LOSC samedi soir face à Lens, est toujours 4e et aussi proche de la 3e place que de la 7e, non qualificative pour l’Europe. Les prochaines semaines vont être, comme souvent, décisives à Marseille, et la Ligue des Champions est encore loin.

Les tops marseillais

Dans une défaite, il est forcément difficile de tirer du positif, mais il y a quand même certains joueurs qui sont sortis du lot ce soir. À commencer par Amine Gouiri, auteur du but de l’espoir à la 85e. Il n’a pas été aidé par le contexte du match, mais il représente un énorme atout pour l’OM, au même titre que Paixao, qui a procuré quelques frissons avec notamment 4 titres, dont 3 cadrés. Dans les autres tops marseillais, on peut également citer Timber et Weah, également au niveau. Cette défaite a surtout montré que l’absence de Greenwood est beaucoup trop préjudiciable pour cette équipe…