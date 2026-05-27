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FRANCE

FC Nantes Mercato : Guilbert pose déjà problème au futur coach 

Par Bastien Aubert - 27 Mai 2026, 20:30
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Frédéric Guilbert (FC Nantes)

Si la prolongation de Frédéric Guilbert (31 ans) est une excellente pour le FC Nantes, celle-ci pose un premier casse-tête au futur coach des Canaris.

La prolongation de Frédéric Guilbert au FC Nantes est accueillie positivement, tant le latéral droit a apporté de la stabilité et de l’expérience dans un secteur souvent fragile chez les Canaris. Mais ce choix, loin de simplifier l’équation estivale, pourrait bien compliquer la gestion du futur entraîneur.

Un secteur déjà surchargé au FC Nantes ?

Comme l’a souligné le compte FCHHistory, la situation au poste de latéral droit devient particulièrement dense : « Très bonne recrue mais il faudra au moins un départ à ce poste puisque Fabien Centonze et Kelvin Amian, qui viennent de se faire opérer, sont toujours sous contrat. » Autrement dit, le FC Nantes se retrouve avec trois joueurs confirmés pour un même poste, sans compter les incertitudes liées à l’état physique de certains éléments.

Une équation simple sur le papier… mais complexe dans les faits. Même si le nouvel entraîneur du FC Nantes n’est pas encore officiellement nommé, il devra rapidement trancher dans ce secteur. Entre Guilbert, Centonze et Amian, difficile d’imaginer une rotation équilibrée sur toute une saison, surtout dans un contexte de reconstruction en Ligue 2. La question d’un départ devient donc inévitable, soit par choix sportif, soit par contrainte économique ou médicale.

Le FC Nantes obligé d’ajuster son effectif en L2

Dans un contexte de relégation et de budget resserré, le FC Nantes devra optimiser chaque poste pour éviter les déséquilibres. La prolongation de Guilbert sécurise un profil fiable, mais oblige mécaniquement à revoir la hiérarchie derrière lui. Le club devra donc rapidement clarifier la situation afin de permettre au futur coach d’avancer avec un effectif cohérent dès la reprise. Pour l’instant, aucune nomination ne semble en vue sur le banc de touche…

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