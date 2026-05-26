Patrik Carlgren devrait quitter le FC Nantes cet été. Le gardien de 34 ans restera connu pour sa prestation légendaire contre le PSG fin novembre 2024.

C’est la fin d’un passage aussi bref que marquan. Patrik Carlgren, gardien suédois arrivé à l’été 2024, devrait quitter le FC Nantes à l’issue de son contrat, mettant un terme à une aventure éclair mais symbolique chez les Canaris.

Carlgren va quitter le FC Nantes

Le portier scandinave restera surtout associé à une soirée bien précise : le match nul héroïque décroché face au PSG au Parc des Princes (1-1), fin novembre 2024. Ce jour-là, Antoine Kombouaré avait surpris tout le monde en laissant Alban Lafont hors du groupe, propulsant Carlgren titulaire dans un contexte ultra-tendu face au leader du championnat. Résultat : une prestation solide, et un exploit collectif retentissant qui avait marqué la saison nantaise.

Arrivé libre en provenance de Randers, le gardien suédois n’aura finalement disputé qu’une poignée de matchs sous le maillot jaune et vert. Au total, 11 apparitions, avec plusieurs performances remarquées, notamment lors de la large victoire face à l’OM (3-0) en fin de saison. Mais selon le média suédois Fotbollskanalen, son avenir est désormais scellé : aucune prolongation de contrat ne devrait être proposée par les dirigeants du FC Nantes.

Dupé pour le remplacer ?

Pourtant, ces dernières semaines, un scénario de prolongation avait encore été évoqué en interne. Malgré une saison compliquée et une relégation en Ligue 2, certaines discussions avaient eu lieu autour d’une possible continuité. Mais le club a finalement choisi une autre direction.

Dans les plans du FC Nantes, un retour de Maxime Dupé est désormais privilégié pour occuper le rôle de numéro 1 la saison prochaine. Une décision qui referme définitivement la porte à Carlgren. Avec ce départ, les Canaris tournent une page courte mais symbolique. Carlgren restera comme un joueur de passage, mais aussi comme l’un des acteurs d’un des rares exploits marquants face au PSG ces dernières saisons.