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FRANCE

FC Barcelone Mercato : Deco à Londres pour activer un plan B à Alvarez

Par Bastien Aubert - 26 Mai 2026, 11:20
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João Pedro
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’état-major du FC Barcelone est à Londres pour João Pedro, qui serait l’heureux élu en cas d’échec avec Julian Alvarez. 

Le FC Barcelone accélère en coulisses pour préparer son attaque de la saison prochaine. Alors que le club catalan rêve toujours de Julian Álvarez, la direction sportive travaille déjà sur une alternative crédible en cas d’échec dans ce dossier complexe.

Deco à Londres pour João Pedro

Et cette alternative mène directement à Londres. Selon José Alvarez, Deco s’est déplacé en Angleterre accompagné de Bojan Krkic et du scout João Amaral. Objectif : avancer concrètement sur la piste menant à João Pedro, attaquant suivi de près par le Barça depuis plusieurs semaines.

Le Brésilien apparaît désormais comme le plan B prioritaire du club blaugrana. En parallèle, le FC Barcelone continue de travailler activement sur le dossier Julian Álvarez, considéré comme la priorité absolue pour renforcer le secteur offensif. Mais les difficultés de négociation avec l’Atlético de Madrid poussent les dirigeants catalans à anticiper toutes les éventualités.

Avarez reste la priorité du FC Barcelone 

Dans ce contexte, la présence de l’entourage de João Pedro à Londres au même moment n’est pas anodine. Les discussions pourraient s’intensifier rapidement autour d’un possible transfert si les négociations avec l’Atlético venaient à se compliquer davantage. L’attaquant brésilien, apprécié pour sa mobilité, sa technique et sa capacité à évoluer dans plusieurs registres offensifs, correspond au profil recherché par le staff barcelonais pour compléter son animation offensive.

En interne, le Barça veut éviter de revivre des mercatos dépendants d’un seul dossier majeur. La direction sportive souhaite désormais sécuriser plusieurs options afin de garder une flexibilité totale sur le marché. Le cas João Pedro représente donc une solution crédible, plus accessible financièrement et potentiellement plus rapide à conclure si la piste Álvarez venait à se refermer. Reste maintenant à savoir quelle direction prendra réellement le FC Barcelone dans les prochaines semaines. Mais une chose est claire : le club catalan multiplie les contacts pour ne pas se retrouver sans solution offensive au moment décisif du mercato.

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