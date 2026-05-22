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FRANCE

PSG Mercato : le Barça guette, Doha frappe déjà avec deux stars !

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 18:30
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Bradley Barcola (PSG)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Aux aguets en vue du mercato estival, le FC Barcelone va devoir ravaler sa fierté devant la puissance du PSG. 

À moins de dix jours de la finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le PSG affiche une sérénité totale avant le mercato. Malgré les spéculations venues d’Espagne et d’Angleterre, ni Kvicha Kvaratskhelia ni Bradley Barcola ne devraient quitter Paris cet été.

Barcola et Kvaratskhelia vont rester au PSG

Et c’est une très mauvaise nouvelle pour le Barça. Depuis plusieurs semaines, le club catalan surveillait de près la situation de Barcola, considéré comme un profil idéal pour rajeunir et dynamiser l’attaque blaugrana. Mais la puissance financière du PSG et la volonté ferme de Doha semblent avoir totalement refroidi les ambitions barcelonaises.

Selon Gianluca Di Marzio, aucun scénario crédible de départ n’existe aujourd’hui autour des deux joueurs parisiens. « Je ne pense pas qu’il y ait la moindre chance que Kvaratskhelia quitte le Paris Saint-Germain », explique le journaliste italien. Il rappelle notamment le contexte très favorable du Géorgien à Paris : un salaire XXL, un projet sportif ultra ambitieux et une équipe en pleine dynamique avant une finale de Ligue des Champions.

Le FC Barcelone peut passer son chemin 

Mais surtout, le discours est tout aussi clair concernant Barcola. « Je ne pense pas non plus que le PSG souhaite vendre Barcola et se séparer d’un joueur apprécié par Luis Enrique. » Malgré une concurrence féroce avec Kvaratskhelia et Désiré Doué, l’ancien Lyonnais reste considéré comme un élément majeur du projet parisien. Di Marzio va même plus loin en affirmant qu’il ne croit pas du tout aux rumeurs actuelles autour d’un éventuel départ.

Autrement dit, le PSG a déjà frappé deux premiers grands coups avant même l’ouverture du mercato : verrouiller Kvaratskhelia et Barcola. Un message très fort envoyé au reste de l’Europe… et particulièrement au FC Barcelone, qui espérait profiter de certaines situations pour avancer discrètement ses pions. Mais aujourd’hui, le rapport de force économique paraît totalement déséquilibré. 

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