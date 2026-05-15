Blessé et incertain pour la Coupe du Monde, Lamine Yamal (18 ans) a fait l’objet d’une intense réunion au sein du FC Barcelone.

Le FC Barcelone reste extrêmement prudent avec Lamine Yamal. Blessé depuis la fin du mois d’avril au biceps fémoral de la jambe gauche, le phénomène espagnol continue de suivre un protocole médical très surveillé avant son retour à la compétition.

Réunion au sommet au FC Barcelone

Et selon SPORT, une réunion importante s’est tenue ce jeudi à la Ciudad Deportiva Joan Gamper entre les services médicaux du Barça et ceux de la Fédération espagnole. L’objectif était clair : faire un point précis sur l’évolution physique de l’ailier de 18 ans et commencer à envisager un calendrier de reprise avant le Mondial 2026.

Plusieurs membres importants du staff médical de la Roja étaient présents, notamment Claudio Vázquez Colomo ainsi que le préparateur physique Carlos Cruz. Ils ont échangé avec le docteur Ricard Pruna et les équipes médicales du FC Barcelone afin d’évaluer les prochaines étapes de la récupération du jeune crack.

Yamal avance à pas de velours

Pour le moment, Lamine Yamal poursuit un travail individuel en salle et reste encore éloigné des entraînements collectifs. En interne, le mot d’ordre serait très clair : prudence absolue. Le Barça ne veut prendre aucun risque avec celui qui représente déjà l’un des plus grands espoirs du football mondial. Malgré son jeune âge, Yamal est devenu une pièce essentielle aussi bien pour le club catalan que pour la sélection espagnole.

L’idée serait désormais de lui permettre de retrouver progressivement des sensations avant les prochaines échéances internationales, sans brûler les étapes. Cette blessure reste donc suivie de très près en Espagne, où tout le monde espère revoir rapidement le prodige blaugrana sur les terrains… mais dans les meilleures conditions possibles.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)