En conférence de presse, Hansi Flick a officialisé le départ de Robert Lewandowski (37 ans) du FC Barcelone avant de se pencher sur le mercato estival.

C’est une page majeure qui se tourne à Barcelone. Le FC Barcelone s’apprête à dire au revoir à l’un de ses derniers grands buteurs d’expérience : Robert Lewandowski (37 ans). En conférence de presse, Hansi Flick a confirmé ce qui semblait désormais inévitable : la fin de l’aventure du buteur polonais en Catalogne, après quatre saisons sous les couleurs blaugrana. Arrivé avec l’ambition de faire franchir un cap au Barça, l’attaquant aura largement contribué au retour au premier plan du club avec notamment trois titres de Liga remportés durant son passage.

« Il est temps d’avancer, la mission est complète »

Dans un message émouvant, le joueur a lui-même acté son départ, saluant le FC Barcelone, les supporters et la direction : « Il est temps d’avancer, la mission est complète. 4 saisons, 3 Ligas. Je n’oublierai pas l’amour donné par les fans. La Catalogne a une place dans mon cœur. » Un message fort, symbole d’un cycle qui se termine. De son côté, Hansi Flick a tenu à rendre hommage à son attaquant, soulignant non seulement son impact sportif mais aussi son professionnalisme exemplaire : « C’était une bonne période. J’ai travaillé avec Robert dans mes deux dernières étapes dans des clubs. 9 titres remportés ensemble. Je l’admire. »

« Je ne pense pas qu’il y aura d’autres adieux »

Mais au-delà de l’émotion, cette annonce ouvre immédiatement un nouveau chantier pour le FC Barcelone. Le club catalan va désormais devoir se pencher sur le marché des attaquants pour combler un vide important dans son secteur offensif. Flick l’a confirmé : le Barça surveille déjà les opportunités disponibles. Et même si d’autres départs ne sont pas officiellement actés, le technicien allemand n’a pas exclu de nouveaux mouvements dans les prochaines semaines : « Je ne sais pas ce qui se passera la saison prochaine, nous regardons le marché. Je ne pense pas qu’il y aura d’autres adieux, bien que dans le football, on ne puisse jamais rien exclure. » Le mercato peut débuter…