Adversaire méritant de l’ASSE en barrage de L2, Wilitty Younoussa (Rodez, 24 ans) arrive en fin de contrat et suscite d’énormes convoitises en Ligue 1.

La fin de saison approche et le mercato s’active déjà en coulisses avec un nom qui résonne en Ligue 2 : Wilitty Younoussa (Rodez, 24 ans).

Wilitty Younoussa affole la Ligue 1

Adversaire de l’ASSE lors du barrage de Ligue 2, avec une frappe sur le poteau et une activité de tous les instants malgré le revers final (0-0, 6 tab 7), le milieu camerounais impressionne par son activité et son volume de jeu : infatigable et agressif dans les duels et capable de couvrir énormément de terrain. Formé au Cameroun via le prestigieux G8 Talent, révélateur de nombreux internationaux africains, Younoussa a rejoint l’Europe en 2020 du côté de Dijon. C’est là que son profil a rapidement attiré l’attention. Son ancien entraîneur Patrice Garande n’avait d’ailleurs pas hésité à faire une comparaison très forte : « Toutes proportions gardées, il nous fait penser à N’Golo Kanté. De par le gabarit, mais il a aussi ce ‘truc’ que N’Golo avait. »

« Il nous fait penser à N’Golo Kanté »

Un hommage qui prend encore plus de poids lorsqu’on sait que Garande avait lancé Kanté lui-même à Caen. Aujourd’hui, Younoussa est en fin de contrat en juin 2026, une situation qui attire logiquement plusieurs clubs en quête de bonnes opportunités sur le marché. Selon Foot Mercato, plusieurs écuries de Ligue 1 ainsi que des clubs étrangers surveillent déjà son évolution de très près. Parmi eux, des formations allemandes comme Schalke 04 ou Kaiserslautern, mais aussi Zulte Waregem en Belgique, seraient attentives à sa situation. La concurrence s’annonce rude, et le dossier pourrait rapidement s’emballer si le joueur confirme son potentiel dans les prochains mois.