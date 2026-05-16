En quête de nouveaux investisseurs à l’OM, Frank McCourt pourrait voir débarquer un homme d’affaires américain.

L’OM avance sur un fil. Alors que la situation financière du club commence sérieusement à inquiéter en interne comme en externe, Frank McCourt cherche activement des solutions pour éviter un scénario catastrophe à Marseille. Et une piste commence désormais à prendre de l’épaisseur : l’arrivée d’un puissant investisseur américain.

McCourt veut couper le robinet à l’OM

Ces derniers mois, les signaux d’alerte se sont multipliés autour de l’Olympique de Marseille. Selon les derniers chiffres publiés, le club accumule désormais 157 millions d’euros de déficits. Une situation suffisamment préoccupante pour faire planer le risque d’une future sanction de l’UEFA. Malgré les investissements massifs consentis depuis son arrivée en octobre 2016, McCourt semble aujourd’hui atteindre un point de bascule.

Le propriétaire américain aurait déjà injecté près de 750 millions de dollars dans le club entre le rachat, le remboursement des dettes héritées et les déficits annuels à combler. Une somme colossale, même pour une fortune estimée à 1,5 milliard de dollars selon Forbes en 2026. Et désormais, Marseille doit vendre.

Un réseau extrêmement dense aux États-Unis

Comme But! l’a déjà fait savoir le 19 avril dernier, la direction olympienne a fixé un objectif extrêmement ambitieux pour le mercato estival 2026 : récupérer 100 millions d’euros nets grâce aux ventes. Un chiffre jamais atteint dans toute l’histoire du club. Dans cette stratégie, Mason Greenwood apparaît comme l’atout majeur de l’OM. Auteur d’une saison impressionnante avec 25 buts et 10 passes décisives, l’ailier anglais représente aujourd’hui la plus grosse valeur marchande de l’effectif marseillais.

Mais en parallèle des ventes de joueurs, McCourt continue aussi d’explorer d’autres solutions financières. Et selon plusieurs observateurs cités par L’Essentiel de l’Éco, l’hypothèse la plus crédible reste désormais l’arrivée d’un fonds américain en tant qu’actionnaire minoritaire. Une tendance logique dans le football européen actuel, où les investisseurs américains prennent une place toujours plus importante.

« Si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros… »

McCourt possède un réseau extrêmement dense aux États-Unis et pourrait donc faciliter l’arrivée d’un partenaire capable d’injecter rapidement des liquidités dans le projet marseillais. Pour le moment, aucun nom n’a filtré. Mais les spéculations commencent déjà à s’intensifier autour de possibles discussions en coulisses. Le journaliste Grégory Ascher a d’ailleurs parfaitement résumé la situation : « Si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros, McCourt va probablement vendre. »

Une phrase lourde de sens. Car malgré les démentis réguliers autour d’une vente imminente, la lassitude de McCourt semble grandir au fil des saisons. Entre la pression sportive, les pertes financières et les difficultés à faire franchir un cap durable au club, le propriétaire américain pourrait finir par ouvrir la porte à une nouvelle gouvernance. Reste désormais à savoir si cet investisseur américain tant attendu apparaîtra réellement… ou si l’OM devra encore traverser une nouvelle tempête financière avant de trouver une solution durable.