À LA UNE DU 15 MAI 2026
[11:20]FC Nantes : Thomasson (RC Lens) a ravivé un mauvais souvenir avant son arrivée au Stade Rennais
[11:00]ASSE – Rodez : Montanier démonte un gros préjugé avec l’appui du RC Lens
[10:40]OM : Didier Deschamps, la surprise improbable de Grégory Lorenzi ?
[10:20]PSG : le 14e titre de champion célébré dans un format jamais vu !
[10:00]RC Lens Mercato : une sensation de Ligue 2 pour remplacer Wesley Saïd ?
[09:40]ASSE : Rodez a pris une décision improbable avant le choc face aux Verts
[09:20]Revue de presse espagnole : la nouvelle polémique Mbappé agite le Real Madrid, le mercato s’accélère au FC Barcelone
[09:00]OM Mercato : sept départs annoncés cet été, le cas Greenwood est réglé
[08:40]RC Lens Mercato : le salaire de Thomasson au Stade Rennais a fuité
[08:20]Stade Rennais Mercato : Seko Fofana a donné une réponse pour son avenir
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Didier Deschamps, la surprise improbable de Grégory Lorenzi ?

Par William Tertrin - 15 Mai 2026, 10:40
💬 Commenter

Didier Deschamps a évoqué sur TF1 la possibilité de poursuivre sa carrière après cet été, sans s’interdire « un autre club » ou « une autre sélection ». Une déclaration qui relance les projections… autour de l’OM.

Invité du JT de TF1 jeudi soir pour annoncer sa liste du Mondial, Didier Deschamps a une nouvelle fois entretenu le mystère autour de son avenir. Alors qu’il quittera ses fonctions après la Coupe du monde 2026, comme il l’a déjà confirmé, l’ancien coach de l’OM et de la Juventus a insisté sur sa liberté totale de choix pour la suite de sa carrière.

« J’ai le privilège de pouvoir choisir. Une autre sélection ? Je ne m’interdis rien. Un autre club ? Je ne m’interdis rien. Ça fait partie des options qui peuvent se présenter », a-t-il glissé avec le sourire.

Une phrase courte, mais suffisante pour relancer toutes les spéculations dans le paysage du football français et européen.

L’OM toujours dans l’imaginaire… malgré l’improbable

Forcément, dans ce contexte, le nom de l’OM revient de manière récurrente dans les discussions. Le club phocéen reste un marqueur fort de la carrière de Didier Deschamps, qui y a connu l’un de ses passages les plus marquants en tant qu’entraîneur, avec notamment un titre de champion de France en 2010.

Pour autant, l’idée d’un retour paraît aujourd’hui très éloignée de la réalité sportive et institutionnelle de l’OM. Le club a changé de cycle, de direction et de projet, et un comeback de Deschamps tiendrait davantage du fantasme que d’un scénario concret.

Grégory Lorenzi et la lecture du dossier Beye

C’est dans ce contexte que certaines indiscrétions, notamment évoquées par La Provence, prêtent à Grégory Lorenzi une réserve sur le profil de Habib Beye. Une information pas vraiment étonnante qui témoigne des réflexions internes autour du futur du club et des profils d’entraîneurs susceptibles d’incarner un projet.

Mais le lien avec Deschamps relève davantage de l’exercice de projection que d’une piste réelle. L’OM, aujourd’hui, ne semble pas structurer son avenir autour d’un retour de son ancien coach, et encore moins dans une temporalité aussi incertaine que celle post-2026. D’autres noms comme Christophe Galtier ou Bruno Genesio semblent plus réalistes.

Un avenir ouvert, mais pas tracé vers Marseille

À 57 ans, Didier Deschamps reste dans une position rare : celle d’un sélectionneur qui peut choisir sa prochaine étape sans contrainte immédiate. Club, sélection ou pause prolongée, toutes les options existent.

Mais malgré le romantisme que pourrait représenter un retour à Marseille, rien dans les déclarations actuelles ni dans les dynamiques du club ne laisse penser que ce scénario dépasse aujourd’hui le stade de la spéculation.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot