OM : Didier Deschamps, la surprise improbable de Grégory Lorenzi ?

Didier Deschamps a évoqué sur TF1 la possibilité de poursuivre sa carrière après cet été, sans s’interdire « un autre club » ou « une autre sélection ». Une déclaration qui relance les projections… autour de l’OM.

Invité du JT de TF1 jeudi soir pour annoncer sa liste du Mondial, Didier Deschamps a une nouvelle fois entretenu le mystère autour de son avenir. Alors qu’il quittera ses fonctions après la Coupe du monde 2026, comme il l’a déjà confirmé, l’ancien coach de l’OM et de la Juventus a insisté sur sa liberté totale de choix pour la suite de sa carrière.

« J’ai le privilège de pouvoir choisir. Une autre sélection ? Je ne m’interdis rien. Un autre club ? Je ne m’interdis rien. Ça fait partie des options qui peuvent se présenter », a-t-il glissé avec le sourire.

Une phrase courte, mais suffisante pour relancer toutes les spéculations dans le paysage du football français et européen.

L’OM toujours dans l’imaginaire… malgré l’improbable

Forcément, dans ce contexte, le nom de l’OM revient de manière récurrente dans les discussions. Le club phocéen reste un marqueur fort de la carrière de Didier Deschamps, qui y a connu l’un de ses passages les plus marquants en tant qu’entraîneur, avec notamment un titre de champion de France en 2010.

Pour autant, l’idée d’un retour paraît aujourd’hui très éloignée de la réalité sportive et institutionnelle de l’OM. Le club a changé de cycle, de direction et de projet, et un comeback de Deschamps tiendrait davantage du fantasme que d’un scénario concret.

Grégory Lorenzi et la lecture du dossier Beye

C’est dans ce contexte que certaines indiscrétions, notamment évoquées par La Provence, prêtent à Grégory Lorenzi une réserve sur le profil de Habib Beye. Une information pas vraiment étonnante qui témoigne des réflexions internes autour du futur du club et des profils d’entraîneurs susceptibles d’incarner un projet.

Mais le lien avec Deschamps relève davantage de l’exercice de projection que d’une piste réelle. L’OM, aujourd’hui, ne semble pas structurer son avenir autour d’un retour de son ancien coach, et encore moins dans une temporalité aussi incertaine que celle post-2026. D’autres noms comme Christophe Galtier ou Bruno Genesio semblent plus réalistes.

Un avenir ouvert, mais pas tracé vers Marseille

À 57 ans, Didier Deschamps reste dans une position rare : celle d’un sélectionneur qui peut choisir sa prochaine étape sans contrainte immédiate. Club, sélection ou pause prolongée, toutes les options existent.

Mais malgré le romantisme que pourrait représenter un retour à Marseille, rien dans les déclarations actuelles ni dans les dynamiques du club ne laisse penser que ce scénario dépasse aujourd’hui le stade de la spéculation.