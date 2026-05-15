Pronostic OM – Stade Rennais : qui va finir cinquième ?

Voici l’analyse complète du match de la 34e journée de Ligue 1 entre l’OM et le Stade Rennais, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est une véritable finale dans la course à l’Europe qui attend ce dimanche (21h) au Vélodrome l’Olympique de Marseille, sixième avec 56 points, et le Stade Rennais, cinquième avec 58 unités. En cas de victoire, l’OM sera assuré de terminer à la cinquième place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa. En revanche, un faux pas pourrait coûter très cher aux hommes d’Habib Beye, qui pourraient finir sixièmes, voire septièmes selon le résultat de l’AS Monaco face à Strasbourg.

Ligue 1 – OM vs Stade Rennais

Dimanche 17 mai 2026 · 21h · Orange Vélodrome

OM : une saison à sauver devant son public

L’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur. Après plusieurs semaines sous tension et une dynamique irrégulière, les Olympiens jouent leur qualification européenne sur cette ultime journée de championnat. Une victoire au Vélodrome leur offrirait la cinquième place, tandis qu’un autre résultat pourrait faire basculer cette saison dans une immense déception.

Dans une ambiance qui s’annonce bouillante, Marseille devra retrouver ce qui a longtemps fait sa force à domicile : l’intensité, l’agressivité dans les duels et sa capacité à emballer rapidement les rencontres. L’OM sait qu’il devra mettre énormément de pression dès les premières minutes pour éviter de laisser Rennes prendre confiance.

L’aspect mental sera également essentiel. Entre la pression du résultat, les critiques autour de la saison olympienne et l’importance économique d’une qualification européenne, les Marseillais devront réussir à gérer leurs émotions dans un Vélodrome qui risque de vivre chaque action avec énormément de tension.

Mais malgré les doutes récents, l’OM possède suffisamment d’armes offensives pour faire exploser n’importe quelle défense lorsqu’il joue avec intensité et verticalité.

Stade Rennais : finir le travail

Le Stade Rennais aborde ce déplacement en position favorable au classement, mais rien n’est encore acquis pour les Bretons. Une défaite au Vélodrome pourrait faire totalement basculer cette course à l’Europe lors de cette dernière soirée de Ligue 1.

Les hommes de Franck Haise ont montré cette saison qu’ils étaient capables de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat grâce à leur maîtrise technique et leur qualité dans les transitions rapides. Rennes possède des profils offensifs capables de profiter du moindre espace laissé par une équipe marseillaise qui devra forcément prendre des risques.

L’autre force rennaise réside dans sa capacité à gérer les temps faibles. Même sous pression, les Bretons savent rester organisés et peuvent rapidement punir leurs adversaires sur des attaques rapides ou des phases de transition.

Reste désormais à voir si Rennes choisira d’attendre l’OM pour exploiter les espaces ou si les Bretons tenteront d’imposer leur propre rythme dans cette rencontre sous haute tension.

Les confrontations récentes

Les derniers OM – Rennes ont souvent donné lieu à des rencontres ouvertes et très disputées.

Sur les 10 dernières confrontations :

OM : 6 victoires

Stade Rennais : 2 victoires

Matchs nuls : 2

Même si Marseille reste généralement solide au Vélodrome, Rennes a régulièrement réussi à poser de gros problèmes aux Olympiens ces dernières saisons.

Les compos probables

La compo probable de l’OM : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Q. Timber, Höjbjerg, Emerson – Greenwood, Gouiri, Paixão.

Absents : Aguerd, Kondogbia, Egan-Riley, Nadir (blessés, reprise).

Incertains : Weah (blessé), Abdelli (écarté).

La compo probable du Stade Rennais : Silistrie – Nagida, Aït-Boudlal, Rouault, Merlin – Rongier, Szymanski, Camara – Blas, Al-Tamari, Lepaul.

Absents : Jacquet, Rosier (blessés), Samba (suspendu).

Incertain : Frankowski (blessé).

Les joueurs à suivre

Mason Greenwood (OM) : Très critiqué ces dernières semaines après plusieurs prestations décevantes, l’attaquant anglais a retrouvé le chemin des filets lors de la victoire marseillaise sur la pelouse du Havre. Capable de faire basculer une rencontre sur un exploit individuel, Mason Greenwood sera forcément très attendu dans ce match décisif pour l’Europe.

Esteban Lepaul (Stade Rennais) : Auteur d’une saison impressionnante sous les couleurs rennaises, l’attaquant breton est bien parti pour terminer meilleur buteur de Ligue 1. Redoutable dans la surface, capable de marquer dans tous les registres, Esteban Lepaul sera l’arme offensive numéro un des hommes de Franck Haise dans cette finale pour l’Europe.

Les tendances de cotes : léger avantage à l’OM

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire OM (1) 1,95 ≈ 51% Marseille légèrement favori Match nul (X) 3,80 ≈ 26% Un scénario à ne pas écarter Victoire Rennes (2) 3,50 ≈ 29% Rennes reste dangereux

Les bookmakers donnent un léger avantage à l’OM grâce à l’appui du Vélodrome et à l’urgence du contexte côté marseillais. Rennes conserve toutefois une vraie crédibilité dans cette rencontre au vu de sa saison et de sa qualité offensive.

Nos pronostics pour OM – Stade Rennais

Victoire de l’OM : Dos au mur dans cette course à l’Europe, Marseille semble capable de trouver les ressources nécessaires pour s’imposer dans un Vélodrome incandescent.

: Dos au mur dans cette course à l’Europe, Marseille semble capable de trouver les ressources nécessaires pour s’imposer dans un Vélodrome incandescent. Les deux équipes marquent : Les deux formations possèdent énormément de qualité offensive et devraient se procurer plusieurs situations dangereuses.

: Les deux formations possèdent énormément de qualité offensive et devraient se procurer plusieurs situations dangereuses. Plus de 2,5 buts dans le match : Entre l’obligation de résultat de l’OM et la capacité de Rennes à se projeter rapidement, cette affiche pourrait offrir un match spectaculaire.

Score possible

3-1 pour l’OM : Portés par l’ambiance du Vélodrome et par l’urgence du résultat, les Marseillais pourraient réussir à faire craquer Rennes dans une rencontre très intense. Les Bretons devraient toutefois poser plusieurs problèmes offensifs aux hommes d’Habib Beye.