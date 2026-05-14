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FRANCE

OM Mercato : Kebbal a pris une décision radicale pour son avenir

Par Fabien Chorlet - 14 Mai 2026, 05:45
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Illan Kebbal (Paris FC)

Courtisé par l’OM à l’approche du mercato estival, Illan Kebbal voudrait absolument rejoindre l’OM cet été.

Sous la houlette de Grégory Lorenzi, qui devrait, sauf énorme retournement de situation, devenir le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, le club olympien devrait surtout miser sur des joueurs francophones et connaissant parfaitement la Ligue 1 lors du prochain mercato estival.

Dans cet optique, les nouveaux dirigeants marseillais suivraient notamment de près la situation du milieu offensif du Paris FC, Illan Kebbal, selon le compte X @Adammser, insider de l’OM. Natif de Marseille, l’Algérien verrait d’un bon oeil un retour dans la cité phocéenne cet été.

Kebbal ne veut que l’OM

Une information confirmée sur X par La Tribune Olympienne, qui affirme même qu’Illan Kebbal n’aurait qu’une seule priorité pour son avenir cet été : rejoindre l’Olympique de Marseille.

Auteur de 9 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien joueur du Stade de Reims est sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris FC et a une valeur marchande estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt.

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