Discipline : coup dur pour l’OM, bonne nouvelle pour le FC Nantes, Le Mans officiellement en L1 !

On connaît les décisions prises ce mercredi par la commission de discipline de la LFP.

Réunie ce mercredi pour examiner les évènements survenus le week-end dernier sur les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a rendu son verdict.

Le Mans officiellement en Ligue 1 !

Le Mans évoluera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Quatre jours après l’arrêt du match entre Bastia et Le Mans (0-2) à deux minutes de la fin, suite à des jets de fumigènes et de bombes agricoles des supporters bastiais, la commission de discipline de la LFP a validé la victoire des Manceaux.

Timber (OM) et Fernandez-Pardo (OM) suspendus !

Au rayon des suspendus, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Quinten Timber, et l’attaquant du LOSC, Matias Fernandez-Pardo, ont écopé d’un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes. La sanction prenant effet à partir de mardi prochain, les deux joueurs manqueront donc la première journée de la saison prochaine s’ils évoluent toujours dans leurs clubs respectifs.

Expulsé le week-end dernier lors de la victoire de Toulouse contre l’Olympique Lyonnais (2-1), Aaron Dönnum a, lui, été suspendu deux matchs et manquera ainsi ce dimanche (21h) le dernier match de la saison du Téfécé face au FC Nantes.

L’ensemble des décisions de la commission de discipline de la LFP

LIGUE 1

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Aron DONNUM (Toulouse FC).

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement ou par révocation du sursis : Matias FERNANDEZ PARDO (LOSC), Dayann METHALIE (Toulouse FC), Quinten TIMBER (Olympique de Marseille), Alexis VOSSAH (Toulouse FC).

LIGUE 2

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis : Giovanni HAAG (Red Star FC).

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement ou par révocation du sursis : Bradley DANGER (Red Star FC), Dominique GUIDI (SC Bastia), Enzo TCHATO (Montpellier Hérault SC), Balthazar PIERRET (Red Star FC), Adrien PINOT (US Boulogne CO), Christophe VINCENT (SC Bastia), Harold VOYER (Le Mans FC), Wilitty YOUNOUSSA (Rodez Aveyron Football).