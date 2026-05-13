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FRANCE

RC Lens – PSG : les compos de Pierre Sage et Luis Enrique sont connues

Par William Tertrin - 13 Mai 2026, 20:00
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Voici les compos officielles du match entre le RC Lens et le PSG pour le match en retard de la 29e journée de Ligue 1.

Ce mercredi soir, le RC Lens accueille le PSG pour le match en retard de la 29e journée de Ligue 1, qui n’a désormais plus aucun enjeu étant donné que Paris est assuré d’être champion. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Pierre Sage et Luis Enrique. Coup d’envoi à 21h au stade Bollaert-Delelis.

Les compos officielles

RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson (cap), Udol – Sima, Édouard, Saïd.

PSG : Safonov – Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Dro, Neves, Doué – Barcola, Dembélé (cap), Kvaratskhelia.

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