ASSE Mercato : énorme ménage chez les Verts, le club annonce 19 départs !

Pas moins de 19 joueurs ne seront pas conservés au centre de formation de l’ASSE la saison prochaine.

Un grand ménage se prépare cet été du côté du centre de formations de l’AS Saint-Étienne. Comme rapporté par le journaliste du Parisien, Benjamin Quarez, le club forézien a en effet annoncé ce mercredi les départs de 19 joueurs, tous en fin de contrat au mois de juin prochain.

9 joueurs de la réserve concernés

Neuf joueurs de l’équipe réserve des Verts sont notamment concernés : Karim Cissé, Jules mouton, Elysée Ntambu Mvaka, Samy Achour, Noa Delacroix, Ewan Hornech, Yanis Mimoun, Maxence Tatuszka et Ryan Ait Amer.

Sept joueurs du groupe formation de l’ASSE quitteront également le club : Noham Aini, Leovan Charros, Daniel Epanya, Sacha Nedic, Ismaël Verhoeven, Antoine Foray et Ilyes Mansouri. Enfin, trois éléments du groupe avenir sont aussi annoncés sur le départ : Milan Dubien, Lounes El Omari et Hugo Reynoudt.

Parmi ces 19 joueurs, seuls deux ont déjà évolué avec l’équipe première de l’AS Saint-Étienne : Karim Cissé et Jules Mouton. Le premier a disputé plusieurs rencontres de Ligue 2 avec les Verts entre 2023 et 2024, tandis que le second compte une apparition en Coupe de France avec les pros.