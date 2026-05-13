ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Rodez !

L’ASSE peut aborder son rendez-vous décisif face à Rodez avec davantage de sérénité. Quelques jours avant le Play-off 2 de Ligue 2 programmé vendredi soir à 20h30 à Stade Geoffroy-Guichard, plusieurs signaux positifs apparaissent pour les Verts de Philippe Montanier.

Pendant que Rodez a dû puiser dans ses réserves lors d’un match complètement fou sur la pelouse du Red Star, l’ASSE récupère progressivement des joueurs importants. Une situation qui pourrait peser lourd dans cette rencontre capitale pour la montée.

Rodez sort d’un combat intense face au Red Star

Mardi soir, le Stade Bauer a été le théâtre d’un Play-off 1 spectaculaire entre le Red Star et Rodez. Une rencontre à rebondissements remportée 3-2 par les Ruthénois au terme d’un véritable bras de fer.

Le Red Star avait pourtant idéalement démarré grâce à Cabral, buteur dès la 14e minute. Mais Rodez a rapidement répondu par Baldé après une belle action initiée par Arconte. En seconde période, les Franciliens ont repris l’avantage avant de complètement craquer dans les vingt dernières minutes.

Magnin a d’abord égalisé sur corner avant que Younoussa n’offre la qualification aux siens dans une ambiance électrique. La fin de match, tendue et marquée par une intervention de la VAR ainsi qu’un carton rouge côté Red Star, a demandé énormément d’énergie aux joueurs ruthénois.

Cette victoire permet à Rodez de retrouver l’ASSE en Play-off 2, comme il y a deux ans. Mais cette qualification pourrait avoir laissé des traces physiques.

Un calendrier éprouvant qui peut avantager l’ASSE

C’est sans doute l’un des éléments les plus encourageants pour les Stéphanois. Rodez va enchaîner un troisième déplacement en seulement six jours. Les joueurs de Didier Santini avaient déjà effectué un long voyage à Annecy le week-end dernier avant de reprendre la route vers Paris pour ce match couperet.

Autre détail loin d’être anodin : les déplacements ont été réalisés en bus. Avec l’intensité du duel contre le Red Star et l’accumulation de fatigue, les organismes pourraient souffrir vendredi soir dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce incandescent.

L’ASSE, de son côté, a pu mieux préparer cette affiche. Les Verts auront aussi l’avantage d’évoluer devant leur public dans un Chaudron qui devrait afficher complet pour pousser son équipe vers les barrages d’accession à la Ligue 1.

Mais attention : Rodez reste une équipe redoutable mentalement. Les Ruthénois avaient déjà surpris Saint-Étienne début mai avec une victoire 2-1 et restent sur une dynamique très solide en championnat.

Montanier récupère 3 joueurs

L’autre excellente nouvelle concerne l’infirmerie stéphanoise. Philippe Montanier voit enfin plusieurs joueurs revenir à l’entraînement au meilleur moment de la saison.

Touché aux adducteurs ces dernières semaines, Kévin Pedro a repris les séances collectives. Julien Cardinal et Joshua Duffus, sortis blessés lors du large succès contre Amiens (5-0), sont eux aussi de retour.

Ces retours devraient offrir davantage de solutions au staff stéphanois.