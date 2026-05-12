OM : la saignée historique imposée par McCourt est confirmée, le club prêt à être bradé ?

À l’OM, le discours de Frank McCourt change radicalement. Entre pertes financières massives, réorganisation interne et arrivée d’un président chargé d’assainir les comptes, le club entre dans une zone de turbulence qui relance plus que jamais l’hypothèse d’une vente.

Longtemps resté inflexible sur sa position, Frank McCourt a récemment laissé entrevoir une ouverture stratégique. Dans une interview au Journal du Dimanche, le propriétaire américain de l’OM a évoqué la recherche d’un « partenaire stratégique », condition indispensable selon lui pour permettre au club de franchir un cap sportif et économique.

Dans la foulée, la nomination de Stéphane Richard à la présidence du club a surpris. Ancien patron d’Orange, profil très administratif et rompu aux restructurations, il est perçu par plusieurs observateurs comme un homme clé dans une phase de transition.

Une gouvernance pensée pour préparer l’avenir

Officiellement nommé pour prendre ses fonctions en juillet prochain, Stéphane Richard arrive avec une mission claire : stabiliser et réorganiser les finances du club. Plusieurs sources estiment que son arrivée s’inscrit dans une logique de préparation à une ouverture du capital, voire à une cession totale à moyen terme.

Le club a également connu une refonte interne importante, avec des départs majeurs dans l’organigramme sportif et une réorganisation accélérée de la direction.

100 millions d’euros de recettes nettes cet été

Sur le plan économique, la situation reste fragile. L’OM enregistre des pertes importantes sur les dernières saisons, dépassant les 100 millions d’euros sur l’exercice 2024-2025 selon les données de la DNCG. Les droits TV en forte baisse et des charges élevées accentuent la pression financière.

Au total, les déficits cumulés sur trois ans dépasseraient largement les engagements pris auprès de l’UEFA, exposant le club à d’éventuelles sanctions européennes. De plus, comme dévoilé sur notre site et confirmé par L’Essentiel de l’Éco, la direction a fixé un objectif assez inédit de 100 millions d’euros de recettes nettes sur le mercato estival qui arrive.

Des estimations bien plus basses pour la vente du club

Si une vente est régulièrement évoquée, elle se heurte à un problème majeur : le prix. Frank McCourt valoriserait l’OM autour de 1,2 milliard d’euros, un montant jugé très élevé par les observateurs du marché.

Mais, toujours relayé par L’Essentiel de l’Éco, les estimations seraient en fait bien plus basses, avec en réalité un montant de 500 millions d’euros demandé par McCourt, qui fixerait l’entrée d’un minoritaire à 30 % contre 400 millions.

Des investisseurs présents… mais aucun accord

Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières années : fonds américains, investisseurs du Golfe ou grands groupes industriels. Mais aucune n’a réellement abouti. Même les noms les plus cités, comme celui de CMA CGM et de Rodolphe Saadé, ont été publiquement écartés.

L’OM reste donc dans une situation paradoxale : un club attractif, mais difficile à valoriser et encore plus difficile à transmettre.

Un été 2026 sous haute tension

Entre incertitudes sportives, risque de sanctions européennes et restructuration interne, l’été 2026 s’annonce crucial pour l’OM. Le club pourrait entrer dans une nouvelle ère… ou rester bloqué dans une impasse économique.

Une chose est certaine : le discours de Frank McCourt n’est plus celui d’un propriétaire qui ferme la porte à la vente.