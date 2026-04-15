OM : CMA CGM et Saadé sortent du silence après les rumeurs

Rodolphe Saadé a démenti auprès de RMC Sport tout intérêt pour le naming du Stade Vélodrome via son entreprise CMA CGM, tout en réaffirmant son engagement fort aux côtés de l’OM.

Vendredi dernier, Frank McCourt a officialisé la nomination de Stéphane Richard comme nouveau président de l’OM. Ancien PDG d’Orange, ce dernier, âgé de 64 ans, est un proche de Rodolphe Saadé, dirigeant de CMA CGM, partenaire majeur du club marseillais et sponsor maillot de l’Olympique de Marseille.

Lors d’une interview accordée au journal Libération en 2023, le futur président du club phocéen avait évoqué la possibilité d’un rachat de l’OM par Rodolphe Saadé. « Rodolphe Saadé est sincèrement attaché à la ville. Il est présent, il met de l’argent. Il finira par racheter l’OM. »

Saadé n’a pas parlé d’un rachat de l’OM à Richard

Trois ans plus tard, Stéphane Richard a tenu à clarifier ses propos ce mardi matin sur RTL, affirmant ne jamais avoir discuté d’un éventuel rachat de l’OM avec Rodolphe Saadé. « Quand j’ai eu le malheur de dire ça, il m’a tancé. J’ai beaucoup de respect pour Rodolphe et pour son industrie à Marseille. Ils sont très attachés à leur ville et s’intéressent à l’OM. On a un partenariat très solide avec eux. Je n’ai jamais parlé avec lui de ça, tout ça est très frais. »

CMA CGM ne vise pas le naming du Vélodrome

Autre information importante, CMA CGM ne serait finalement pas intéressé par le naming du Vélodrome. Sur X, le journaliste d’Ici Provence, Bruno Blanzat, a écrit : « Le Vélodrome ne s’appellera pas le « CMA CGM Vélodrome ». L’entreprise marseillaise n’est pas intéressée par le naming du Vélodrome, dont le contrat avec Orange s’arrête le 2 juin. L’OM discute « avec quelques entreprises », dont Orange ». » Une information confirmée par CMA CGM auprès de RMC Sport.

CMA CGM se dit déjà très impliqué à l’OM

Malgré tout, CMA CGM a réaffirmé son engagement fort auprès de l’Olympique de Marseille. Toujours auprès de RMC Sport, l’entreprise d’import-export s’est dite déjà très impliquée aux côtés du club provençal. Pour autant, une question revient avec insistance : l’entreprise dirigée par Rodolphe Saadé pourrait-elle être davantage être intéressée par un rachat de l’OM ? Les rumeurs autour d’une possible prise de contrôle se multiplient depuis plusieurs semaines, alimentant les spéculations autour de l’avenir du club.