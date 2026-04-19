La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, Frank McCourt compte raboter l’effectif de l’OM en cas de non qualification en Ligue des Champions. Plusieurs dossiers bankables sont déjà sur la table.

Le sujet en est désormais un à l’OM. Après le « scandale » à Lorient (0-2), dixit Medhi Benatia, les projections liées au mercato ont pris une tournure beaucoup plus brutale en interne. Selon nos informations, Frank McCourt anticipe même déjà un été de coupes franches si la qualification en Ligue des Champions venait à échapper au club phocéen. Et les premiers dossiers sont déjà ouverts.

Des joueurs majeurs dans le viseur

Selon les informations de But!, plusieurs joueurs à forte valeur marchande seraient concernés par ce plan de ventes massives. Parmi eux : Mason Greenwood, Amine Gouiri et Igor Paixão, considérés comme des actifs capables de générer des montants importants sur le marché des transferts. Bien informé sur les arcanes du club phocéen, Le Petit OM va dans le même sens : « C’est en cours… Oubliez Gouiri Paixao et Greenwood déjà, qui ne resteront pas hors LDC. »

Avant même la débâcle au Moustoir, une source proche du club nous avait confirmé la tendance et la stratégie envisagée en cas d’échec sportif : « Le club est exsangue financièrement. McCourt veut 100 millions de vente cet été, il n’a pas le choix. Paixao, Greenwood, Gouiri sont concernés. » Une déclaration qui illustre la pression économique qui pèse sur le projet marseillais, même si son actionnaire s’en défend publiquement. Toujours d’après nos sources, des intérêts de club français et saoudien sont déjà parvenus jusqu’aux oreilles des deux derniers joueurs cités.

Un objectif fixé à 100 millions d’euros

Inquiet et en gestionnaire averti, Frank McCourt aurait donc fixé une exigence symbolique : atteindre 100 millions d’euros de ventes en cas de non qualification en Ligue des Champions. Un montant qui obligerait forcément l’OM à se séparer de ses éléments les plus juteux afin de rééquilibrer les finances du club.

Dans le même temps, l’actionnaire américain se félicite des revenus générés lors de la dernière campagne européenne, estimés à environ 53 millions d’euros, mais considère que ce modèle ne peut pas être systématique. Plusieurs signaux montrent que ce scénario n’est pas uniquement une projection hypothétique.

La sinistrose s’est installée en interne

La défaite à Lorient n’aurait fait qu’accélérer la prise de conscience autour d’un possible échec sportif majeur. Dans son édition, L’Équipe évoque par ailleurs une atmosphère pesante en interne : « Plusieurs proches de joueurs décrivent des esprits très las, davantage tournés vers la suite qui s’écrira ailleurs, et il semble très compliqué de reconstruire un état d’esprit collectif. »

Un constat inquiétant, qui confirme une forme de lassitude dans le vestiaire, alors que la fin de saison s’annonce décisive et que les leviers activés par Habib Beye et son staff semblent rester lettre morte sur le rectangle vert. Entre objectifs sportifs encore accessibles et contraintes économiques fortes, l’OM se dirige donc vers une période charnière. Sans qualification en Ligue des Champions, objectif fixé en haut lieu, le mercato pourrait rapidement virer à la purge.

Bastien Aubert