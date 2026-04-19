Sans qualification en Ligue des Champions, l’OM devrait perdre plusieurs de ses meilleurs joueurs au mercato estival.

L’été s’annonce brûlant à l’OM. En cas de non-qualification en Ligue des Champions, plusieurs cadres majeurs pourraient plier bagage, laissant planer le spectre d’un mercato radical. Le message est clair, presque brutal. En coulisses, l’hypothèse d’un OM sans C1 commence à sérieusement inquiéter, et les premières conséquences pourraient être immédiates sur l’effectif. Selon les informations relayées par Le Petit OM, que But! Est en mesure de confirmer, trois joueurs offensifs majeurs ne devraient pas s’éterniser sur la Canebière en cas d’échec européen.

« Oubliez Gouiri, Paixão et Greenwood »

Dans le viseur, des profils très bankables comme Amine Gouiri, Igor Paixão ou encore Mason Greenwood. Trois joueurs capables de faire basculer un match, mais aussi d’attirer les convoitises de clubs plus huppés sur la scène européenne. Sans vitrine Ligue des Champions, leur maintien devient clairement hypothétique. « Sans Ligue des Champions, prépare-toi à l’austérité si personne ne remet au pot. C’est en cours… Oubliez Gouiri, Paixão et Greenwood déjà qui ne resteront pas hors C1 », avance ainsi la même source. Une tendance lourde qui en dit long sur la dépendance du club phocéen aux revenus européens.

Un OM au rabais en 2026-2027 ?

Car derrière ces possibles départs, c’est toute la stratégie sportive qui pourrait être bouleversée. L’OM serait alors contraint de revoir ses ambitions à la baisse, misant davantage sur des profils moins coûteux ou à fort potentiel de revente. Un virage économique déjà entrevu ces dernières saisons. Reste désormais à savoir si les hommes d’Habib Beye parviendront à accrocher le précieux sésame. Car au-delà du prestige, c’est bien l’avenir du projet marseillais qui se joue dans ce sprint final. À Marseille, plus que jamais, la Ligue des Champions ne vaut pas seulement de l’or… elle pourrait aussi éviter un véritable exode.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)