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FRANCE

OM : McCourt a reçu un pactole tombé du ciel en vue du mercato ! 

Par Bastien Aubert - 18 Avr 2026, 11:30
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Franck McCourt (OM)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

L’OM peut aborder la suite de sa saison avec plus d’ambitions. Grâce à son parcours européen, le club phocéen a engrangé une somme conséquente qui pourrait peser lourd dans les décisions du prochain mercato.

L’OM a réalisé une campagne de Ligue des Champions particulièrement rentable. Au total, Sportune a calculé que le club phocéen a encaissé environ 53 millions d’euros sur l’exercice 2025/2026. Une somme qui récompense à la fois la qualification, les résultats sportifs et les primes liées à la compétition.

Un levier financier majeur pour le mercato

Ce pactole représente une bouffée d’oxygène pour la direction marseillaise. Dans un contexte où la gestion économique reste scrutée de près, cette entrée d’argent offre une marge de manœuvre plus importante pour le prochain mercato estival.

L’OM pourrait ainsi accélérer sur plusieurs dossiers ciblés afin de renforcer un effectif engagé sur plusieurs tableaux. Frank McCourt, propriétaire du club, voit donc une partie de son investissement soutenu par les performances européennes. Mais cette manne ne règle pas tout : la stratégie sportive devra rester cohérente avec les équilibres financiers du club.

Un recrutement plus ambitieux en vue ?

Avec ces 53 millions d’euros, l’OM dispose désormais d’un argument supplémentaire pour attirer des joueurs plus expérimentés ou sécuriser des profils prometteurs déjà suivis. Reste à savoir comment cette enveloppe sera réellement utilisée dans un marché toujours très concurrentiel. 

Sportivement, cette performance européenne confirme que l’OM reste un acteur capable de briller sur la scène continentale. Financièrement, elle ouvre surtout la porte à un été potentiellement très animé sur la Canebière.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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