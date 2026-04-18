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[08:40]OM, Stade Rennais Mercato : Haise et le LOSC tentent d’arracher à Marseille un goleador de Ligue Europa
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OM, Stade Rennais Mercato : Haise et le LOSC tentent d’arracher à Marseille un goleador de Ligue Europa

Par Bastien Aubert - 18 Avr 2026, 08:40
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Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’OM, le LOSC et le Stade Rennais sont aux prises pour s’attacher les services d’un attaquant prolifique en Ligue Europa. 

Le marché des attaquants s’annonce explosif cet été. Avec 32 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, dont une belle exposition en Ligue Europa, Dion Beljo réalise une saison XXL sous les couleurs du Dinamo Zagreb et se sait déjà fortement courtisé au mercato.

Beljo cartonne à Zagreb 

À seulement 24 ans, l’international croate impressionne par son efficacité et sa régularité. Un profil de pur numéro 9, capable de peser dans la surface et de convertir la moindre occasion. Du côté de l’OM, le Football Club de Marseille annonce que le dossier est étudié de près. Avec une valeur estimée autour de 4 millions d’euros, Beljo représente une opportunité rare sur le marché. Un attaquant performant à un prix accessible, capable d’apporter immédiatement… sans représenter un risque financier majeur.

Le Stade Rennais et le LOSC également à l’affût

Mais l’OM n’est pas seul. Le Stade Rennais et le LOSC suivent également de près la situation. Le profil du Croate, à la fois efficace et encore perfectible, correspond parfaitement aux stratégies de ces clubs, qui cherchent des joueurs à fort potentiel de progression.

Si ses statistiques parlent pour lui, une question subsiste : sa capacité à s’imposer dans un championnat plus relevé. Ses passages à Augsburg et au Rapid Vienne n’ont pas laissé un souvenir impérissable, ce qui explique en partie pourquoi sa cote reste relativement basse malgré ses performances actuelles.

Un coup à faible risque à tenter ?

C’est tout le dilemme pour les clubs intéressés. Faut-il miser sur sa forme actuelle et son instinct de buteur, ou se méfier de ses expériences passées en dehors de la Croatie ? 

Pour l’OM comme pour le Stade Rennais et le LOSC, la décision sera stratégique. Car Beljo pourrait être soit une excellente affaire… soit un pari risqué. Avec plusieurs clubs sur les rangs et un rapport qualité-prix aussi attractif, ce dossier pourrait rapidement s’accélérer.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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