OM Mercato : une première recrue pourrait passer sous le nez de Grégory Lorenzi !

À peine arrivé dans ses nouvelles fonctions, Grégory Lorenzi pourrait déjà voir l’un de ses premiers dossiers chauds se compliquer sérieusement. Alors que l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Yacine Titraoui pour renforcer son milieu de terrain, la concurrence anglaise commence à s’activer très fortement autour du joueur de Charleroi.

À 22 ans, Yacine Titraoui fait partie de ces profils qui collent parfaitement aux besoins marseillais : jeune, technique, travailleur, encore accessible financièrement et avec une vraie marge de progression. Le milieu algérien sort d’une saison très solide en Belgique, où il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus intéressants de Jupiler Pro League. De quoi attirer l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’OM.

Lorenzi aurait flairé le bon coup

Pour Grégory Lorenzi, ce dossier pourrait ressembler à une belle opportunité de marché. L’ancien dirigeant du Stade Brestois connaît l’importance d’anticiper sur des profils à fort potentiel avant que leur cote n’explose. Et avec Titraoui, le timing semble presque idéal.

Le joueur de Charleroi possède un profil très recherché : un milieu capable de résister à la pression, de garder le ballon dans les petits espaces et de donner du rythme au jeu. Avec son mètre 70, sa vivacité et sa qualité technique, il est même parfois comparé à Marco Verratti. Un surnom flatteur, mais qui en dit long sur le style du joueur.

À Marseille, un tel profil pourrait rapidement séduire. L’OM cherche à reconstruire un effectif plus cohérent, plus intense et plus technique. Dans cette optique, Titraoui pourrait apporter une vraie solution dans l’entrejeu, notamment par sa capacité à presser, à récupérer et à casser les lignes balle au pied.

Mais Hull City pourrait tout gâcher

Le problème, c’est que l’OM n’est pas seul sur le dossier. Et selon les informations de Foot Mercato, Hull City serait désormais à fond sur Yacine Titraoui. Fraîchement promu en Premier League, le club anglais dispose forcément d’une puissance financière difficile à concurrencer pour Marseille.

C’est là que le dossier peut devenir dangereux pour Grégory Lorenzi. Si l’OM souhaite réellement avancer sur le joueur, il faudra aller vite. Car avec un prix estimé entre 8 et 10 millions d’euros, Titraoui reste encore dans une zone financière abordable. Mais une belle Coupe du Monde avec l’Algérie pourrait faire grimper sa valeur en flèche.

Convoqué avec les Fennecs pour le Mondial 2026, le milieu de Charleroi pourrait profiter de cette vitrine exceptionnelle pour changer totalement de dimension. Et plus il brillera, plus l’OM verra la concurrence se durcir.

Un dossier à ne pas laisser traîner

Pour Marseille, le risque est donc clair : laisser passer une belle opportunité avant même d’avoir pu réellement accélérer. Titraoui coche plusieurs cases intéressantes pour le projet olympien, mais son profil plaît déjà en Angleterre, et la Premier League a souvent les moyens de tuer un dossier très rapidement.

Grégory Lorenzi pourrait donc être confronté à un premier test grandeur nature. Soit l’OM passe à l’action rapidement pour tenter de convaincre Charleroi et le joueur, soit le club phocéen pourrait voir cette piste filer sous son nez.

Dans un mercato où Marseille devra être malin, rapide et efficace, Yacine Titraoui pourrait représenter un premier coup intéressant. Mais pour l’instant, Hull City semble bien décidé à jouer les trouble-fêtes.