Une semaine après avoir été officialisé sur le banc de l’OM, Grégory Lorenzi cherche déjà à renforcer l’effectif en défense au mercato estival.

L’OM ne perd pas de temps en coulisses. Alors que le club attend encore plusieurs clarifications administratives et financières avant de passer à l’action sur le marché, la cellule de recrutement travaille déjà sur plusieurs profils défensifs. Selon Africafoot, une première piste mène à Montassar Talbi. Le joueur du FC Lorient, solide et régulier en Ligue 1, figure parmi les profils suivis pour renforcer l’axe central.

Talbi, priorité de Lorenzi en défense ?

Âgé de 28 ans, Talbi s’est imposé comme un cadre fiable ces dernières saisons en Bretagne. Ses performances attirent plusieurs clubs européens, dont l’AS Rome, également attentive à sa situation. Pour l’OM, ce dossier s’annonce donc concurrentiel. Mais aucune offensive concrète ne serait prévue à ce stade, le club marseillais devant d’abord clarifier la situation de son effectif actuel avant d’envisager des départs et des arrivées. En parallèle, plusieurs autres profils seraient étudiés pour renforcer les côtés de la défense.

Selon les informations de Valentin GDS (FC Marseille), l’OM suivrait notamment Caio Henrique. Le latéral brésilien, sous contrat jusqu’en 2027 avec l’AS Monaco, ne devrait pas prolonger. Une situation qui pourrait pousser le club monégasque à envisager une vente si une offre satisfaisante arrive rapidement. En parallèle, le profil de Daouda Guindo est également surveillé. Un autre latéral évoluant à l’étranger figurerait aussi sur une shortlist encore confidentielle.

Le mercato de l’OM conditionné par la DNCG

L’OM devra toutefois patienter avant de lancer ses offensives. Le passage devant la DNCG prévu le 18 juin reste une étape clé, qui conditionnera la marge de manœuvre du club sur le mercato estival. En attendant, la stratégie semble claire : anticiper, identifier les priorités et préparer plusieurs scénarios en défense.

Avec ces différentes pistes, Marseille prépare une reconstruction défensive ambitieuse mais mesurée. L’objectif est de renforcer la stabilité de l’arrière-garde tout en restant attentif aux contraintes économiques. Le chantier est ouvert, et les prochains semaines pourraient rapidement faire évoluer ces dossiers. Une chose est sûre : la défense olympienne sera l’un des grands axes du mercato marseillais.