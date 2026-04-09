OM Mercato : un possible retour à l’OM ? Didier Deschamps répond cash !

Didier Deschamps, qui quittera l’équipe de France après la Coupe du monde, vient de se signaler par une sortie médiatique qui concerne l’OM…

Présent en tant qu’invité d’honneur lors de la 31e édition du Tournoi de Sens, Didier Deschamps n’est pas passé inaperçu. Le sélectionneur de l’Équipe de France de football, dont le mandat approche de sa fin, a reçu un accueil particulièrement chaleureux.

Dans une ambiance festive, marquée par les hommages du public, l’ancien champion du monde 1998 a également été couvert de cadeaux. Parmi eux, un maillot de la Juventus FC, club emblématique de sa carrière de joueur et d’entraîneur.

Mais c’est surtout un autre présent qui a retenu l’attention…

Un maillot de l’OM… et une réponse pleine d’humour

Parmi les cadeaux offerts, un maillot de l’Olympique de Marseille floqué “Deschamps” avec le numéro 11 a déclenché un moment complice.

Face à ce clin d’œil, l’ancien entraîneur marseillais (2009-2012) n’a pas résisté à une petite touche d’humour :

« Ce n’est pas pour ça que je vais revenir à l’OM, je vous le dis tout de suite. »

Une phrase lancée sur le ton de la plaisanterie… mais qui n’est pas anodine. Car à Marseille, le nom de Deschamps reste associé à l’un des derniers grands succès du club, notamment le titre de champion de France en 2010.

Un lien toujours fort avec l’OM

Entre Didier Deschamps et l’Olympique de Marseille, l’histoire est marquante.

Arrivé sur le banc en 2009, il avait rapidement redonné des couleurs au club phocéen, avec un style rigoureux et une efficacité redoutable. Son passage reste aujourd’hui encore une référence pour de nombreux supporters.

Alors forcément, la simple évocation d’un éventuel retour, même sur le ton de la blague, suffit à raviver les souvenirs… et les fantasmes.

Quel avenir après les Bleus ?

À quelques mois de la fin annoncée de son mandat à la tête de l’Équipe de France de football, les spéculations autour de l’avenir de Didier Deschamps se multiplient.

Retour en club ? Nouvelle aventure à l’étranger ? Pause dans sa carrière ?

Pour l’instant, le principal intéressé reste flou. Mais une chose semble certaine : un retour à Marseille ne semble pas à l’ordre du jour… du moins officiellement.