Critiqué par Pierre Méès suite au barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice (0-0), Lucas Stassin a offert une réponse pleine de sens.

Lucas Stassin ne manque pas de répond. En difficulté face à l’OGC Nice (0-0), l’attaquant de l’ASSE a été pris à partie par Pierre Ménès après le barrage aller de Ligue 1. Dans sa vidéo YouTube, l’ancien consultant n’avait pas mâché ses mots : « Il n’y a pas eu de décalage, ni d’occasions ni de dribbles, rien. L’ASSE a un avant-centre qui réinvente le poste, Lucas Stassin. Il n’est jamais dans l’axe. Il se balade, il prend l’air mais bon il ne sert à rien. »

« C’est plus sur le plan défensif que mon travail était »

Des propos particulièrement sévères qui ont fait réagir autour du joueur stéphanois, titulaire dans un match fermé et très pauvre en situations offensives. Au micro de beIN Sports après son 63e match sous le maillot vert, Stassin a répondu sur le terrain et dans l’analyse de la rencontre : « Ce n’est pas les matches qu’on aime, forcément… Aujourd’hui, c’est plus sur le plan défensif que mon travail était. Je n’ai pas eu beaucoup de ballons faciles à gérer, ça a été dur. On n’a pas encaissé de but, on ne s’est pas créé d’occasion non plus… Il va falloir être créatif pour le prochain match. C’est sûr qu’il y a une différence entre les défenseurs de L2 et les défenseurs de L1 mais la saison passée, c’était aussi des défenseurs de Ligue 1 et on a vu que j’étais capable. C’est des matches pour aller en L1, c’est des barrages donc il y a beaucoup d’intensité. »

Du mieux attendu à Nice ?

Un discours posé qui traduit surtout les difficultés offensives de l’ASSE dans une rencontre verrouillée par Nice. Dans ce contexte, les Verts devront trouver davantage de solutions au match retour pour espérer renverser la situation. Réponse vendredi prochain du côté de l’Allianz Riviera, où la rencontre entre les deux équipes se tiendra à huis-clos (20h45).