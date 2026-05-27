À LA UNE DU 27 MAI 2026
[21:00]ASSE – OGC Nice (0-0) : Lucas Stassin offre une réponse cinglante à Pierre Ménès ! 
[20:30]FC Nantes Mercato : Guilbert pose déjà problème au futur coach 
[20:00]PSG : pluie de bonnes nouvelles avant la finale contre Arsenal ! 
[19:30]ASSE Mercato : Kilmer boucle une recrue d’avenir en plein barrage
[19:00]OM : Pierre Ménès a un autre favori que Genesio pour remplacer Beye 
[18:40]Stade Rennais Mercato : Haise va frapper fort à l’étranger et snobe une recrue qui fait saliver les supporters au LOSC 
[18:20]FC Nantes Mercato : snobé par Luis Castro, il fait rêver le FC Barcelone !
[18:00]RC Lens Mercato : énorme bonne nouvelle pour le gros transfert de Leca !
[17:40]Pronostic OGC Nice – ASSE : la Ligue 1 ou la Ligue 2 pour les Verts ?
[17:20]OM : après Lorenzi, Stéphane Richard écarte Deschamps et dévoile sa priorité absolue à Marseille

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – OGC Nice (0-0) : Lucas Stassin offre une réponse cinglante à Pierre Ménès ! 

Par Bastien Aubert - 27 Mai 2026, 21:00
💬 Commenter
Lucas Stassin (ASSE)

Critiqué par Pierre Méès suite au barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice (0-0), Lucas Stassin a offert une réponse pleine de sens.

Lucas Stassin ne manque pas de répond. En difficulté face à l’OGC Nice (0-0), l’attaquant de l’ASSE a été pris à partie par Pierre Ménès après le barrage aller de Ligue 1. Dans sa vidéo YouTube, l’ancien consultant n’avait pas mâché ses mots : « Il n’y a pas eu de décalage, ni d’occasions ni de dribbles, rien. L’ASSE a un avant-centre qui réinvente le poste, Lucas Stassin. Il n’est jamais dans l’axe. Il se balade, il prend l’air mais bon il ne sert à rien. »

« C’est plus sur le plan défensif que mon travail était »

Des propos particulièrement sévères qui ont fait réagir autour du joueur stéphanois, titulaire dans un match fermé et très pauvre en situations offensives. Au micro de beIN Sports après son 63e match sous le maillot vert, Stassin a répondu sur le terrain et dans l’analyse de la rencontre : « Ce n’est pas les matches qu’on aime, forcément… Aujourd’hui, c’est plus sur le plan défensif que mon travail était. Je n’ai pas eu beaucoup de ballons faciles à gérer, ça a été dur. On n’a pas encaissé de but, on ne s’est pas créé d’occasion non plus… Il va falloir être créatif pour le prochain match. C’est sûr qu’il y a une différence entre les défenseurs de L2 et les défenseurs de L1 mais la saison passée, c’était aussi des défenseurs de Ligue 1 et on a vu que j’étais capable. C’est des matches pour aller en L1, c’est des barrages donc il y a beaucoup d’intensité. »

Du mieux attendu à Nice ?

Un discours posé qui traduit surtout les difficultés offensives de l’ASSE dans une rencontre verrouillée par Nice. Dans ce contexte, les Verts devront trouver davantage de solutions au match retour pour espérer renverser la situation. Réponse vendredi prochain du côté de l’Allianz Riviera, où la rencontre entre les deux équipes se tiendra à huis-clos (20h45).

ASSEOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : ASSE, OGC Nice