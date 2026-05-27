Depuis 2022, aucun club de Ligue 1 ne s’est maintenu lors des barrages d’accession. Une excellente nouvelle avant le retour entre l’OGC Nice et l’ASSE (vendredi, 20h45).

L’ASSE peut s’appuyer sur une statistique très encourageante avant le barrage retour face à l’OGC Nice vendredi soir à l’Allianz Riviera (20h45).

La L1 n’aime pas les barrages

Depuis plusieurs saisons, les clubs de Ligue 1 éprouvent d’énormes difficultés à conserver leur place lors des barrages d’accession. Depuis 2022, aucun club de l’élite n’a réussi à se maintenir via ce barrage. Une tendance forte qui nourrit forcément l’espoir côté stéphanois avant ce déplacement décisif.

Depuis le retour du format en 2017, plusieurs clubs de Ligue 2 ont réussi à faire tomber des formations de Ligue 1 : Troyes en 2017, Auxerre en 2022, l’ASSE en 2024 puis le FC Metz en 2025. Aucun barrage n’avait eu lieu en 2023.

L’ASSE l’a déjà fait en 2024

Les Verts savent donc déjà comment gérer ce type de confrontation sous très haute pression. Il y a deux ans, l’ASSE avait donc déjà réussi à sortir vainqueur d’un barrage face au FC Metz, un souvenir forcément positif avant de retrouver ce contexte si particulier.

Après le match nul à Geoffroy-Guichard lors de la première manche (0-0), cette dynamique historique pourrait représenter un vrai atout psychologique pour le groupe stéphanois avant le déplacement à Nice. Dans un barrage souvent très fermé et tendu, l’aspect mental joue un rôle majeur. Et sur ce point, l’ASSE dispose peut-être déjà d’un avantage.