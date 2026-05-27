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FRANCE

OM : Stéphane Richard annonce le futur directeur sportif ! 

Par Bastien Aubert - 27 Mai 2026, 15:00
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Stéphane Richard (OM)

Stéphane Richard a annoncé le nom du futur directeur sportif de l’OM.

Cette fois, il n’y a quasiment plus de doute. Grégory Lorenzi va devenir le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Une information confirmée directement par Stéphane Richard, qui a validé publiquement l’arrivée du dirigeant corse. « Oui le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures. »

Richard confirme Lorenzi 

Ancien homme fort du Stade Brestois, Lorenzi va succéder à Medhi Benatia à la tête du secteur sportif olympien. Un changement majeur dans l’organigramme marseillais à un moment clé de l’intersaison. L’ancien dirigeant brestois aura désormais la responsabilité globale du sportif, avec un rôle important sur le mercato mais aussi sur le choix du futur entraîneur de l’OM.

Le nouveau projet va démarrer à l’OM

Selon plusieurs tendances, Lorenzi apprécierait particulièrement les profils français pour le banc marseillais. Dans ce contexte, le nom de Bruno Genesio revient avec insistance depuis plusieurs jours du côté de la Commanderie. L’officialisation de Lorenzi pourrait donc accélérer plusieurs dossiers majeurs dans les prochaines heures, aussi bien sur le futur coach que sur la stratégie du mercato estival. L’OM ouvre ainsi un nouveau chapitre de son projet sportif avec une réorganisation importante voulue par Pablo Longoria.

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