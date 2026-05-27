Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si le Stade Rennais semble parti pour agiter le marché des transferts, une première opération s’organise en Premier League.

Le Stade Rennais pourrait très vite lancer son mercato avec une grosse vente. Alors que plusieurs mouvements sont attendus cet été en Bretagne, un dossier commence sérieusement à s’accélérer du côté de l’Angleterre.

Selon les informations de l’insider Jonathan, Jordan James attire déjà de nombreuses convoitises en Premier League, au point qu’un transfert estimé à 20 millions d’euros serait désormais envisagé. Deux clubs anglais seraient particulièrement chauds sur ce dossier : Coventry et Crystal Palace.

James va rapporter gros au Stade Rennais

Toujours selon cette même source, Jordan James disposerait déjà d’un accord avec Crystal Palace. Une avancée importante dans ce dossier, même si tout ne serait pas encore totalement bouclé. Car Coventry pousse également en coulisses. Et un homme pourrait clairement rebattre les cartes : Frank Lampard.

L’ancien milieu emblématique de Chelsea apprécierait énormément le profil du joueur rennais et souhaiterait convaincre son club d’accélérer. Le Stade Rennais, de son côté, semble avoir fixé son prix autour de 20 millions d’euros. Une somme importante qui pourrait permettre au club breton de financer une partie de son recrutement estival.

Haise prépare un mercato agité

Ce possible départ confirme en tout cas que le Stade Rennais s’apprête à vivre un été particulièrement animé. Après une saison frustrante, les dirigeants veulent remodeler l’effectif et plusieurs mouvements majeurs sont attendus dans les prochaines semaines.

Jordan James, grâce à son potentiel et sa cote grandissante en Angleterre, représente aujourd’hui l’un des dossiers les plus chauds du moment. Et avec l’intérêt concret de clubs de Premier League, Rennes sait qu’il tient peut-être là une très belle opportunité financière. Reste désormais à savoir si Crystal Palace parviendra à finaliser l’opération rapidement… ou si Coventry et Frank Lampard réussiront à relancer totalement la bataille.