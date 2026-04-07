Après cinq matchs sur le banc du promu francilien, Antoine Kombouaré est toujours invaincu. Le maintien s’approche pour le Paris FC… alors que le FC Nantes est en pleine chute libre.

Cinq matchs sur le banc du Paris FC, et toujours aucune défaite pour Antoine Kombouaré. Le promu francilien frôle le maintien et enchaîne les résultats positifs, tandis que le FC Nantes dévisse dangereusement en bas du classement.

Depuis son arrivée le 23 février dernier, Kombouaré a récolté neuf points en cinq rencontres (deux victoires, trois nuls), affichant une moyenne de 1,80 point par match. Le technicien kanak impose son style, stabilise un vestiaire et relance le Paris FC dans la course au maintien. Le club compte désormais 32 points, presque suffisants pour assurer sa survie en Ligue 1.

Kombouaré toujours invaincu au PFC

Pendant ce temps, le FC Nantes, qui avait tenté de séduire Kombouaré cet hiver, se retrouve sous la houlette de Vahid Halilhodzic. Le bilan est pour le moins préoccupant : une défaite et un match nul, soit un point pris en deux matches. Sans compter le contenu inquiétant affiché chez la lanterne rouge messine (0-0). La comparaison est sévère et illustre la chute libre des Canaris, incapables de suivre le rythme imposé par le promu francilien.

Pour le FC Nantes, la fin de saison s’annonce délicate. Les supporters s’inquiètent, et l’ombre de la Ligue 2 plane de plus en plus sur la Beaujoire. Kombouaré, lui, continue de prouver qu’il peut faire des miracles même avec des effectifs limités. Le message est clair : pendant que Nantes doute, le Paris FC avance, et Kombouaré s’affirme comme un coach incontournable dans ce sprint final.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)