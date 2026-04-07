Coup de froid sur le marché des clubs en Ligue 1. Selon Romain Molina, le prix de vente de l’OGC Nice s’effondre… et l’OM pourrait suivre le même chemin.

Le marché des clubs de Ligue 1 est en train de bouger… et pas dans le sens attendu. Selon Romain Molina, l’OGC Nice voit son prix de vente chuter mois après mois. Un signal fort qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la Côte d’Azur. « Plus les mois passent, plus le montant demandé par Ratcliffe baisse. On est très loin des 150 millions fantasmés au début… », explique le journaliste indépendant sur X.

Nice revoit ses exigences à la baisse

Une déclaration qui illustre une réalité : vendre un club aujourd’hui est bien plus compliqué que prévu. Au départ, les ambitions étaient élevées. Mais face à la difficulté de trouver un repreneur au prix souhaité, la stratégie semble évoluer. Une tendance qui pourrait toucher d’autres clubs historiques du championnat. Et notamment l’OM. Officiellement valorisé à 1,2 milliard d’euros, le club phocéen pourrait lui aussi être contraint de revoir ses exigences à la baisse en cas de négociations concrètes. Une hypothèse qui commence à circuler sérieusement.

L’OM impacté ?

Ce phénomène s’explique par plusieurs facteurs : incertitudes économiques, droits TV en question, et rentabilité difficile des clubs français. Résultat, les investisseurs deviennent plus prudents et négocient davantage. Pour Nice comme pour l’OM, la situation pourrait donc évoluer rapidement. Si aucun acheteur ne se positionne au prix affiché, une baisse progressive semble inévitable. Derrière ce dossier, c’est tout le modèle économique de la Ligue 1 qui est interrogé. La valeur des clubs est-elle surévaluée ? Le marché est-il en train de se corriger ? Une chose est sûre : le feuilleton des ventes de clubs en Ligue 1 ne fait que commencer… et pourrait réserver encore de grosses surprises.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)