Ligue 1 : Paris au top en Ligue 1, coup dur pour le RC Lens et l’OM !

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Le Paris Saint-Germain continue d’écraser la Ligue 1. Journée après journée, le club parisien creuse l’écart… et laisse ses poursuivants, comme le RC Lens et l’Olympique de Marseille, face à leurs limites.

Un PSG intouchable offensivement

Malgré un match en moins, le Paris Saint-Germain domine outrageusement les débats en attaque avec 61 buts inscrits.

Derrière, la concurrence tente de suivre, mais l’écart reste significatif. L’Olympique de Marseille pointe à 55 buts, juste devant le RC Lens (54 buts).

Un retard qui commence à peser lourd dans la course au sommet.

Lens marque le pas après sa défaite

La défaite 3-0 face au LOSC Lille fait mal au RC Lens. Non seulement sur le plan comptable, mais aussi dans les dynamiques.

Toujours 3e meilleure attaque, Lens voit surtout ses concurrents rester au contact… sans parvenir à combler l’écart avec Paris.

Un gouffre qui se creuse en défense

C’est surtout défensivement que la différence est flagrante.

Le Paris Saint-Germain domine également ce classement avec seulement 23 buts encaissés en 27 matchs.

Le RC Lens suit avec 27 buts encaissés… mais avec un match de plus. Derrière, l’Olympique Lyonnais se rapproche dangereusement (29 buts).

Une tendance inquiétante pour Lens, qui voit son statut de meilleure défense sérieusement menacé.

L’OM et Lens sous pression

Si l’attaque reste performante, notamment pour l’Olympique de Marseille, l’écart global avec Paris souligne une réalité : le PSG évolue dans une autre dimension cette saison.

Lens, de son côté, doit rapidement réagir pour ne pas voir ses poursuivants revenir… et pour éviter de décrocher définitivement.

Paris file vers le titre

Avec une attaque de feu et une défense solide, le Paris Saint-Germain semble intouchable.

Pour le RC Lens et l’Olympique de Marseille, le constat est dur : la lutte pour le titre semble déjà compromise.

La vraie bataille pourrait désormais se jouer… derrière Paris.