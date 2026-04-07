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FRANCE

OM : une recrue en moins pour Habib Beye ! 

Par Bastien Aubert - 7 Avr 2026, 16:00
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Habib Beye (OM)

Restant déjà sur deux défaites consécutives, l’OM pourrait devoir faire sans Himad Abdelli, rentré blessé de Monaco dimanche (1-2).

L’OM enchaîne les mauvaises nouvelles. Déjà fragilisé par une nouvelle défaite à Monaco (2-1), le club phocéen pourrait devoir composer sans Himad Abdelli, victime d’un pépin physique inquiétant en fin de match.

Entré en jeu à la 89e minute à la place de Pierre-Emile Højbjerg, le milieu olympien n’a passé que quelques instants sur la pelouse… mais cela a suffi pour susciter l’inquiétude. Touché à la cheville droite, Abdelli a quitté le stade Louis-II avec une attelle, visiblement diminué. 

Selon La Provence, le joueur boitait en regagnant le bus de l’équipe, laissant planer un doute sérieux sur son état physique. Des examens médicaux sont attendus pour déterminer la gravité de la blessure, mais la crainte d’une absence commence déjà à s’installer.

Abdelli touché à Monaco 

Ce coup dur intervient au pire moment pour l’OM. En pleine lutte pour les places européennes, chaque match compte, et chaque absence pèse lourd. Abdelli, même avec un temps de jeu limité lors de cette rencontre, représente une option importante dans la rotation de Habib Beye

Dans un contexte déjà tendu, avec deux défaites consécutives, cette nouvelle incertitude n’arrange rien. Le staff marseillais devra rapidement s’adapter si l’indisponibilité du joueur se confirme. La fin de saison approche, et l’OM joue gros. La situation d’Abdelli sera suivie de près dans les prochains jours, mais une chose est déjà claire : Marseille n’avait vraiment pas besoin de ça.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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