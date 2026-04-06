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FRANCE

OM Mercato : Benatia a encore frappé, un premier transfert à 3 M€ quasiment bouclé ! 

Par Bastien Aubert - 6 Avr 2026, 12:20
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Medhi Benatia (OM)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si l’OM pioche sur le plan sportif, Medhi Benatia ne devrait pas quitter le club phocéen les mains dans les poches au mercato.

L’OM prépare déjà son mercato estival et Medhi Benatia s’active en coulisses. Selon Nicolo Schira, Ulisses Garcia pourrait quitter Marseille pour Sassuolo dans les prochains jours. Le latéral gauche, prêté depuis janvier en Serie A, pourrait voir le club italien le recruter définitivement puisqu’il est « orienté pour déclencher l’option d’achat » fixée à 3 millions d’euros.

Garcia transféré pour 3 M€ à Sassuolo ?

Ce transfert, s’il se concrétise, marquerait le premier mouvement de l’été pour l’OM. Garcia, en Italie depuis jan vier, a trouvé sa place à Sassuolo, ce qui semble avoir convaincu les dirigeants italiens de sécuriser son contrat de manière définitive. L’opération est une preuve que Benatia garde tout son sérieux avant de rendre son tablier. Vendre un joueur prêté qui ne figurait pas dans le plan principal de l’équipe permettrait de libérer de la masse salariale et de dégager des moyens pour de nouvelles recrues ciblées. 

Benatia toujours focus sur l’OM

L’OM pourrait ainsi accélérer ses plans pour renforcer l’effectif en vue de la prochaine saison. Si Garcia s’engage définitivement à Sassuolo, Benatia aura déjà réussi à boucler un premier dossier et à montrer que l’OM entend être actif et efficace sur le marché des transferts. La suite du mercato phocéen s’annoncerait un peu moins inquiétante que prévu.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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