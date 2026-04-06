La défaite de l’OM à Monaco (1-2) dimanche en clôture de la 28e journée de Ligue 1 n’a pas entamé tous les espoirs de podium final.

Ça gronde à Marseille. Battu sur la pelouse de AS Monaco (2-1) en clôture de la 28e journée de Ligue 1, l’OM a laissé filer de précieux points dans la course au podium. Une contre-performance qui n’a pourtant pas ébranlé les certitudes en interne, loin de là.

Beye affiche une confiance totale

Au coup de sifflet final, Habib Beye a tenu à défendre son équipe malgré la défaite. Lucide sur les erreurs, mais résolument optimiste pour la suite. « En ce moment, on donne trop. Sur le premier but, on manque clairement d’activité : trop passifs, pas assez agressifs. Pourtant, on se crée trois ou quatre occasions pour revenir à 2-2, mais la réussite nous échappe actuellement », a analysé le technicien de l’OM en conférence de presse d’après match.

Avant de lâcher une phrase forte, qui tranche avec le climat ambiant : « Sur le contenu du match, je n’ai aucun doute quant à la capacité de mon équipe à aller chercher l’objectif de podium. » Un discours volontaire, appuyé par une fin de match jugée encourageante : « Nous avons eu quelques situations en début de seconde période, et nous avons très bien terminé. »

Le nouveau président de l’OM sur la même ligne

Même son de cloche du côté de la direction. Tout juste arrivé à la tête du club, Alban Juster refuse de céder à la panique. « On est très déçus mais rien n’est joué ! », a-t-il martelé en zone mixte. Un message clair : malgré le coup d’arrêt, l’OM reste pleinement engagé dans la bataille pour les premières places.

😓 « On est très déçus mais rien n’est joué ! »



🎙️ Alban Juster le nouveau président de l’OM après la défaite à Monaco ! #ASMOM pic.twitter.com/mlBCJpHTTL — MadeInFOOT (@madeinfoot) April 5, 2026

Les supporters marseillais voient rouge

Mais ce discours optimiste est loin de faire l’unanimité. Du côté des tribunes, la fracture est nette. Déjà très remontés sur les réseaux sociaux, les supporters olympiens ont franchi un cap au stade Louis-II. Au moment de venir saluer, les joueurs marseillais ont été accueillis par une bronca nourrie du parcage. Un signal fort, révélateur d’une tension grandissante autour de l’équipe. Entre la confiance affichée en interne et la colère des fans, l’OM avance désormais sur une ligne de crête. La course au podium est encore ouverte, mais le prochain match s’annonce déjà sous haute pression.

🚨Les supporters marseillais ont sifflé les Olympiens venus vers eux après la défaite 2-1 à Monaco.#TeamOM #ASMOM pic.twitter.com/lJ8hMJ2ANo — Foot Marseille (@FootMarseille) April 5, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)