OM : Les 3 options retenues par Frank McCourt pour le poste de président de l’OM

Le feuilleton de la présidence s’intensifie à l’Olympique de Marseille. En quête d’un nouveau souffle à la tête du club, Frank McCourt explore plusieurs pistes… et trois profils se détachent clairement.
Une rumeur relancée par Daniel Riolo
C’est Daniel Riolo qui a mis le feu aux poudres en évoquant les coulisses du dossier.
La semaine dernière, j’ai bien dit que le nom de Mohamed Bouhafsi était cité au même titre que deux autres personnes, mais tout le monde n’a retenu que ce nom-là.
Un rappel important : si un nom a fait plus de bruit que les autres, la short-list est bien plus large.
Mohamed Bouhafsi, le profil médiatique
Parmi les candidats, Mohamed Bouhafsi apparaît comme une option crédible.
Connu pour son expertise médiatique et son réseau dans le football, il incarne un profil capable de renforcer l’image et la communication du club, un enjeu majeur pour Marseille.
Richard Teyssier, l’expérience marketing
Autre piste étudiée : Richard Teyssier, ancien dirigeant de Puma.
Son profil séduit par son expérience dans le marketing sportif et le développement de marque. Dans un club comme l’OM, où l’image est aussi importante que les résultats, cet aspect pèse lourd.
Benjamin Parrot, la montée en puissance
Enfin, Benjamin Parrot s’impose comme un candidat sérieux.
Actuel directeur général du RC Lens, il est considéré comme une figure montante du management sportif. Passé par la communication et le marketing, il joue aujourd’hui un rôle central dans la réussite lensoise, aux côtés de Jean-Louis Leca.
Son profil hybride, mêlant stratégie, leadership et vision moderne, pourrait parfaitement correspondre aux ambitions de l’OM.
Un choix stratégique pour l’avenir du club
Le choix de Frank McCourt sera déterminant. Entre un profil médiatique, un expert marketing et un dirigeant en pleine ascension, les orientations possibles sont très différentes.
Mais une chose est sûre : l’Olympique de Marseille cherche bien plus qu’un président… un véritable architecte capable de relancer un projet ambitieux.