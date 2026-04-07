OM : Les 3 options retenues par Frank McCourt pour le poste de président de l’OM

Le feuilleton de la présidence s’intensifie à l’Olympique de Marseille. En quête d’un nouveau souffle à la tête du club, Frank McCourt explore plusieurs pistes… et trois profils se détachent clairement.

Une rumeur relancée par Daniel Riolo

C’est Daniel Riolo qui a mis le feu aux poudres en évoquant les coulisses du dossier.

La semaine dernière, j’ai bien dit que le nom de Mohamed Bouhafsi était cité au même titre que deux autres personnes, mais tout le monde n’a retenu que ce nom-là. OM Ligue 1 · 2025/26 ⚽ Buteur : Gouiri 1.79 ▲ = 17.90€ pour 10€ 🔥 Plus de 2.5 buts 1.74 ▲ = 17.40€ pour 10€ J'en profite → 18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Un rappel important : si un nom a fait plus de bruit que les autres, la short-list est bien plus large.

Riolo sur @rmcsport : "La semaine dernière, j’ai bien dit que le nom de Mohamed Bouhafsi était cité au même titre que deux autres personnes, mais tout le monde n’a retenu que ce nom-là. Mais, cela a été confirmé, au même titre que l’ancien gars de Puma. Mais évidemment, comme… pic.twitter.com/W7p8GMkvPl — OManiaque (@OManiaque) April 7, 2026

Mohamed Bouhafsi, le profil médiatique

Parmi les candidats, Mohamed Bouhafsi apparaît comme une option crédible.

Connu pour son expertise médiatique et son réseau dans le football, il incarne un profil capable de renforcer l’image et la communication du club, un enjeu majeur pour Marseille.

Richard Teyssier, l’expérience marketing

Autre piste étudiée : Richard Teyssier, ancien dirigeant de Puma.

Son profil séduit par son expérience dans le marketing sportif et le développement de marque. Dans un club comme l’OM, où l’image est aussi importante que les résultats, cet aspect pèse lourd.

Benjamin Parrot, la montée en puissance

Enfin, Benjamin Parrot s’impose comme un candidat sérieux.

Actuel directeur général du RC Lens, il est considéré comme une figure montante du management sportif. Passé par la communication et le marketing, il joue aujourd’hui un rôle central dans la réussite lensoise, aux côtés de Jean-Louis Leca.

Son profil hybride, mêlant stratégie, leadership et vision moderne, pourrait parfaitement correspondre aux ambitions de l’OM.

Un choix stratégique pour l’avenir du club

Le choix de Frank McCourt sera déterminant. Entre un profil médiatique, un expert marketing et un dirigeant en pleine ascension, les orientations possibles sont très différentes.

Mais une chose est sûre : l’Olympique de Marseille cherche bien plus qu’un président… un véritable architecte capable de relancer un projet ambitieux.