Aux portes de la Ligue 1, le FC Nantes reste qualifié dans le dernier carré de la Coupe Gambardella. Une élimination contre le PSG serait le coup de grâce de cette saison noire.

Le FC Nantes n’a plus beaucoup de cartouches cette saison, mais il en reste une… et elle pourrait bien exploser face au PSG. Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe Gambardella, les jeunes Canaris vont se frotter à un adversaire aussi talentueux que redoutable.

En effet, le PSG arrive lancé. Après leur élimination surprise la saison passée face à la Maladrerie, les Parisiens ont retenu la leçon. Leur démonstration face au Stade Malherbe de Caen (4-1) en est la preuve. Portés par une génération prometteuse, ils impressionnent par leur efficacité et leur créativité.

Des talents comme Mathis Jangeal, déjà aperçu avec le groupe de Luis Enrique, ou encore Emmanuel Mbemba, suivi par de grands clubs européens, incarnent cette montée en puissance. Mais le danger vient aussi de Pierre Mounguegue, auteur d’un doublé dont un retourné acrobatique spectaculaire, et déjà décisif en Youth League cette saison.

Nantes, Paris et Rennes en lice en Gambardella

En face, le FC Nantes s’accroche. Les Canaris ont validé leur billet pour le dernier carré en éliminant Troyes, grâce à des buts d’Ibrahim Camara et Ahmadou Sarr. Une qualification qui entretient l’espoir, dans une saison globalement compliquée pour le club. Mais l’obstacle PSG pourrait être fatal. Sur le papier comme sur le terrain, les Parisiens semblent avoir une longueur d’avance. Intensité, talent individuel, profondeur de banc : tous les voyants sont au vert côté parisien.

Pour le FC Nantes, cette demi-finale représente bien plus qu’un simple match. C’est peut-être la dernière chance de sauver une saison noire. Une qualification en finale offrirait un souffle d’espoir, tandis qu’une élimination face au PSG pourrait définitivement plonger le club dans le doute. L’autre demi-finale oppose Montpellier au Stade Rennais, tenant du titre, qui a impressionné en écrasant l’OL (3-0).

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)