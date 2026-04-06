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FRANCE

FC Nantes : Franck Kita rêve déjà en grand pour le mercato en Ligue 2 ! 

Par Bastien Aubert - 6 Avr 2026, 12:40
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Franck Kita (FC Nantes)

Alors que le spectre de la descente plane sur le FC Nantes, le très décrié Franck Kita a fait un voeu improbable pour le mercato. 

Le FC Nantes traverse une période critique. Entre résultats décevants et performances individuelles en berne, Franck Kita a formulé un voeux secret pour le mercato qui a de quoi surprendre et faire réagir. Selon Emmanuel Merceron : « Franck Kita qui espère garder 70% de ce groupe en L2. Des mecs qui ne semblent pas capables de jouer ensemble, de se supporter. Quel visionnaire ce dirigeant. » Cette déclaration met en lumière un paradoxe inquiétant : le dirigeant du FC Nantes affiche son ambition de continuité alors que le groupe actuel peine à produire des résultats cohérents et à créer des automatismes sur le terrain.

Une stratégie risquée en Ligue 2

Conserver une large partie de l’effectif pourrait permettre de maintenir un noyau de joueurs expérimentés, mais comporte un risque majeur : si les mêmes problèmes persistent, le FC Nantes pourrait se retrouver en difficulté dès le début de la saison prochaine. Les supporters craignent que la Ligue 2, avec un style de jeu souvent plus physique et exigeant, ne mette encore plus en évidence les lacunes de l’effectif actuel. Les joueurs eux-mêmes devront répondre présents. Ceux qui n’ont pas su s’imposer cette saison auront peu de marge de manœuvre. Franck Kita mise sur la loyauté et la continuité, mais le terrain pourrait rapidement contredire cette vision.

Le vestiaire du FC Nantes sous pression

Le message de Merceron souligne également la fragilité des relations dans le vestiaire actuel du FC Nantes : « Des mecs qui ne semblent pas capables de jouer ensemble, de se supporter. » Une phrase qui traduit un malaise latent et la nécessité pour le staff de gérer à la fois la performance et la cohésion. Si certains joueurs ne parviennent pas à s’adapter, ils pourraient se retrouver sur le banc ou être transférés…

Les supporters hallucinent 

Chez les supporters du FC Nantes, le voeu de Kita fils suscite un mélange d’incrédulité et d’amusement. Certains apprécient la volonté de continuité, tandis que d’autres craignent un pari trop risqué qui pourrait prolonger les difficultés. Dans tous les cas, l’attention sera maximale dès l’ouverture du mercato, chaque mouvement étant scruté à la loupe. La Ligue 2 approche, et la capacité du club à s’adapter, à recruter intelligemment et à maintenir la cohésion pourrait bien déterminer si cette audace se transforme en succès… ou en catastrophe.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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