FC Nantes : un nouveau record acté à Metz… et il est catastrophique

À l’approche de la fin de saison, le FC Nantes vit l’un des pires chapitres de son histoire en Ligue 1. Avec seulement 18 points après 27 matchs disputés suite au match nul contre le FC Metz (0-0), le club jaune et vert enregistre le plus faible total de points de son histoire à ce stade de la compétition dans l’élite du football français, une statistique inquiétante rapportée par le compte Stats Foot.

Des records chaque semaine

Le FCN avait déjà connu un début de saison historiquement faible, avec 17 points après 25 journées, ce qui représentait déjà le plus mauvais total depuis l’instauration de la victoire à trois points dans le championnat ; une alerte majeure quant à ses chances de maintien.

Cette saison 2025-2026 s’inscrit dans une spirale négative pour le club : défaites à domicile, peu de victoires et un bilan comptable qui fait sérieusement craindre une relégation en fin d’exercice. Les statistiques récentes confirment que Nantes n’a jamais affiché un tel total de points à ce stade de Ligue 1, dépassant même les pires passages du club dans le passé.

Un club historique en crise

Le FC Nantes, fondé en 1943 et double champion de France dans les années 1960 et 1970, a connu de nombreuses périodes fastes tout au long de son histoire. Cependant, la saison actuelle est en passe de devenir l’une des plus difficiles jamais vécues par le club dans l’élite française, dépassant même les bilans historiquement faibles enregistrés lors de campagnes précédentes.

Le club, qui a déjà connu deux relégations au début des années 2000, voit aujourd’hui son avenir en Ligue 1 sérieusement compromis si la dynamique ne s’inverse pas rapidement.