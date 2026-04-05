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FRANCE

FC Metz – FC Nantes (0-0) : un nul in extremis pour les Canaris, les enseignements à retenir

Par William Tertrin - 5 Avr 2026, 19:15
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Ce dimanche, le FC Nantes n’a pris qu’un point face au FC Metz dans le match de la dernière chance pour les barrages. Voici les enseignements à tirer de ce match.

Deux semaines après la défaite contre le RC Strasbourg, le FC Nantes se rendait à Metz pour ce qui ressemblait au match de la dernière chance. Au final, on ne sait pas trop où se placer, étant donné que les Canaris n’ont pris qu’un seul point à 10 contre 11 dès la 39e, tout comme Auxerre qui jouait au Havre. Statu quo en bas du classement, et reste maintenant à savoir si le FCN peut encore viser la 16e place, alors que le prochain match se jouera… contre l’AJA. Une rencontre qui s’annonce CAPITALE pour le club.

Un nul qui n’arrange personne

« Malheur au vaincu », disait-on avant la rencontre. Au final, dans une rencontre assez particulière entre les deux pires équipes du championnat, aucune n’a réussi à l’emporter, alors que Metz a été en supériorité numérique et a vu trois buts refusés, dont un dans les toutes dernières minutes pour un hors-jeu de seulement quelques millimètres. Dans le même temps, Auxerre a pris un point, et Nantes reste donc toujours à 5 points de la 18e place avec un match en moins. Néanmoins, si l’on se fie aux propos de Vahid Halilhodžić en avant-match, l’espoir est encore permis. « Si on ne gagne pas les trois prochains matches, ou deux succès et un nul, ça s’annonce très difficile car il y aura derrière Paris, Rennes, l’OM et Lens. Metz, c’est pour gagner de l’espoir ». Nantes devra donc gagner ses deux prochains matchs pour entretenir cet espoir… mais c’est probablement déjà cuit.

Lopes a sauvé la baraque

Si Abline a souvent été le Nantais le plus en vue cette saison, Lopes n’est pas loin non plus. Cet après-midi, l’ancien Lyonnais a multiplié les parades décisives (5) pour maintenir son équipe en vie même si Metz a marqué trois buts, finalement refusés. Ce match nul a longtemps été préservé par ses interventions, et le FCN peut grandement le remercier, même si ça n’évitera peut-être pas la descente en Ligue 2.

Tati a pété un câble

A contrario, le jeune défenseur de 18 ans a complètement disjoncté. Coupable d’un tacle très dangereux sur la cheville de Kouao à la 39e minute, il a très logiquement été expulsé avec un carton rouge direct. Relancé sous les ordres de Vahid Halilhodžić, il est très loin des promesses affichées il y a quelques mois. Il va être coupé dans son élan étant donné que la commission de discipline de la LFP ne devrait pas le louper.

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