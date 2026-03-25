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FRANCE

FC Nantes : terrible coup dur pour Halilhodzic en vue du maintien

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 13:00
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Vahid Halilhodzic (FC Nantes)
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La mission commando de Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes en vue du maintien a tout de l’impossible. 

La mission de Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes pour assurer le maintien en Ligue 1 s’annonce presque insurmontable. Selon les dernières simulations du modèle prédictif d’Opta, les Canaris n’ont que 0,99 % de chances de se maintenir directement et 8,1 % de passer par les barrages.

Une statistique alarmante

Avec seulement 17 points après 26 journées, le FC Nantes enregistre l’une des performances les plus faibles de son histoire à ce stade de la saison. La situation est d’autant plus critique que chaque match compte désormais double pour espérer redresser la barre et éviter la relégation.

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Halilhodzic face à l’urgence

Pour Vahid Halilhodzic, le challenge est énorme : insuffler un nouvel élan à un groupe en manque de confiance, trouver les automatismes rapidement et accumuler les points nécessaires dans une fin de saison qui s’annonce extrêmement tendue. 

Un scénario dramatique 

Le FC Nantes n’a jamais été aussi proche d’un scénario dramatique en Ligue 1, et l’été s’annonce déjà crucial pour repenser l’effectif et la stratégie du club. Les Canaris doivent maintenant conjurer le sort et montrer une force mentale exceptionnelle pour inverser cette tendance inquiétante.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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