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FC Nantes Mercato : Kita a tiré le gros lot pour le nouveau Varane, supporter numéro 1 des Canaris ! 

Par Bastien Aubert - 25 Mar 2026, 10:13
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Nathan Zézé (NEOM SC)
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Parti du FC Nantes pour NEOM SC l’été dernier, Nathan Zézé (20 ans) se compare à un certain Raphaël Varane. 

Aujourd’hui à NEOM SC, où son transfert a été record pour le FC Nantes, Nathan Zézé garde un œil attentif sur la situation de son ancien club. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, il a affiché son soutien total aux Canaris dans la lutte pour le maintien. « J’espère qu’ils vont s’en sortir. Je les supporte. Chaque week-end, je regarde les matchs (…) J’espère de tout cœur qu’ils vont pouvoir se maintenir parce que la place du FC Nantes, c’est en Ligue 1 », a-t-il affirmé.  Très proche de ses anciens coéquipiers, Nathan Zézé continue même de les encourager à distance.

Une comparaison qui fait réagir

Mais c’est surtout une autre déclaration qui fait beaucoup parler. En évoquant ses modèles, Nathan Zézé a cité plusieurs références actuelles comme William Saliba, Gabriel Magalhães ou encore Willian Pacho. Mais c’est bien un nom qui retient l’attention : Raphaël Varane. « On m’a souvent dit que je ressemblais à Varane (…) Les gens faisaient vite le lien, mais c’est surtout que je m’inspirais de lui dans mon jeu », a-t-il poursuivi. Une comparaison flatteuse qui renforce encore le sentiment d’un énorme potentiel… et donc, forcément, quelques regrets du côté de Nantes.

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Kita peut-il avoir des regrets ?

En laissant filer Nathan Zézé, le FC Nantes a peut-être vu partir un défenseur capable de s’imposer au plus haut niveau. Inspiré également par Sergio Ramos ou Virgil van Dijk, le joueur affiche des ambitions élevées et une progression qui sera scrutée de près. Une chose est sûre : avec ce type de comparaison et son profil déjà très suivi, Nathan Zézé pourrait rapidement faire parler de lui… et relancer le débat sur la gestion des talents au FC Nantes.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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