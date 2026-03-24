Alors que l’OM suit le dossier, un acteur majeur du football européen accélère en coulisses pour s’offrir Matthis Abline (22 ans) et Tylel Tati (18 ans) dans un deal qui pourrait atteindre 38 millions d’euros au FC Nantes.

Tout s’est joué dans la discrétion… mais les discussions sont bien réelles. Dimanche soir, en marge de la défaite du FC Nantes face au RC Strasbouurg (2-3), un mouvement important s’est amorcé en coulisses. Selon nos informations, des représentants de BlueCo étaient présents à la Beaujoire avec une idée très claire en tête : avancer concrètement sur les dossiers Matthis Abline et Tylel Tati. Et ils n’ont pas perdu de temps.

Une offensive concrète à 38 millions d’euros

À l’issue de la rencontre, des discussions ont été engagées directement avec l’attaquant de 22 ans. L’objectif ? Poser les bases d’un double transfert incluant également Tati. Toujours d’après nos sources, BlueCo serait prêt à dégainer une offre globale estimée à 38 millions d’euros pour s’attacher les services des deux joueurs du FC Nantes. Un montant XXL qui témoigne de la volonté du groupe de sécuriser deux profils à fort potentiel… et de renforcer son réseau de clubs.

Un scénario déjà dessiné

Dans l’esprit de BlueCo, le plan est limpide. Avec la menace très sérieuse d’une relégation en Ligue 2 qui plane sur le FC Nantes, les deux joueurs ne seraient pas opposés à un départ. L’idée serait de les faire signer avant de les prêter dans la foulée au RC Strasbourg la saison prochaine. Un montage devenu classique dans la galaxie BlueCo, qui permet d’optimiser la progression des jeunes talents tout en sécurisant leur avenir.

L’OM déjà hors jeu ?

Dans ce dossier à deux têtes, l’OM ferait partie des clubs attentifs. Mais face à cette offensive structurée et financièrement puissante, le club phocéen doit déjà prendre du recul. Intéressé par les profils d’Abline et Tati, Marseille juge néanmoins le contexte sportif et économique trop incertain pour s’aligner. Sauf retournement de situation, l’OM devrait donc laisser filer.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)