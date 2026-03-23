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FC Nantes : Daniel Riolo se moque d’Anthony Lopes et fait une grande annonce sur l’avenir des Kita !

Par Laurent Hess - 23 Mar 2026, 15:40
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La défaite du FC Nantes face au RC Strasbourg (2-3) continue de faire parler. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots concernant la pres Mais ce n’est pas cette défaite qui va les fatation du gardien nantais Anthony Lopes, pointant du doigt une erreur jugée déterminante sur le troisième but alsacien dans le temps additionnel.

Une sortie ratée qui coûte très cher

Alors que Nantes pensait tenir un point précieux dans la course au maintien, le coup franc frappé par Julio Enciso a totalement fait basculer la rencontre.

Anthony Lopes a d’abord repoussé la tentative… directement dans les pieds adverses. Une première fois sur Sebastian Nanasi, puis sur Joaquin Panichelli, qui a fini par conclure sans trembler.

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Une action symptomatique de la fragilité actuelle des Canaris, incapables de gérer leurs temps faibles et souvent punis sur des erreurs individuelles dans les moments clés.

Riolo ironise et charge aussi la direction

Dans L’After Foot, Daniel Riolo a ironisé sur l’intervention du gardien portugais :

« Il est beau l’arrêt d’Anthony Lopes sur le troisième but !!! C’est sympa de remettre le ballon dans les pieds strasbourgeois. Franchement c’est un craquage. »

Mais le consultant ne s’est pas arrêté là. Il a également visé la gouvernance du club, estimant que la situation actuelle du FC Nantes s’inscrit dans une crise beaucoup plus profonde liée à la gestion des Waldemar Kita et de sa famille.

Pour Riolo, cette défaite ne changera rien à court terme, tant la direction semble installée malgré la colère persistante des supporters.

« Ça fait 20 ans que les Kita sont là, qu’ils sont détestés par tout le monde et qu’ils continuent à saccager le club. Mais ce n’est pas cette défaite qui va les faire partir. »

Une spirale de plus en plus inquiétante pour le FC Nantes

Riolo ne croit donc pas aux rumeurs d’une possible vente du FC Nantes en fin de saison. Au-delà de la polémique autour d’Anthony Lopes, c’est toute la dynamique nantaise qui inquiète après cette nouvelle défaite. Les Canaris avaient pourtant montré un visage plus conquérant offensivement, menant à deux reprises au score.

Mais leur incapacité à sécuriser le résultat confirme un problème mental et structurel qui pourrait peser lourd dans le sprint final.

Avec des confrontations directes à venir contre des concurrents au maintien, chaque erreur pourrait désormais coûter très cher.

Et dans ce contexte tendu, les critiques médiatiques comme celles de Daniel Riolo ne font qu’ajouter un peu plus de pression sur un club déjà au bord du précipice.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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