FC Nantes : les Kita visés de toutes parts, certains consultants veulent voir le club en Ligue 2 !

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La tension est à son comble autour du FC Nantes. Après la défaite face à Strasbourg (2-3), les critiques ont franchi un cap. Cette fois, ce ne sont plus seulement les résultats qui sont pointés du doigt… mais directement la direction du club.

Et certains consultants n’hésitent plus à aller très loin.

Des propos choc après la défaite

Dimanche soir dans L’After Foot sur RMC, Walid Acherchour et Daniel Riolo ont vivement réagi à la situation nantaise.

Acherchour a assumé une position radicale :

« J’ai déjà dit que je souhaitais que Nantes aille en Ligue 2 par rapport au travail des Kita… à un moment donné, la fête doit être finie. »

Un constat dur, malgré une analyse nuancée de la rencontre, où il estime que Nantes ne méritait pas forcément de perdre.

Riolo s’en prend frontalement aux Kita

De son côté, Daniel Riolo n’a pas retenu ses mots. Très critique, il a directement visé la gestion du club par la famille Kita.

« Ça fait 20 ans que les Kita sont là, qu’ils sont détestés par tout le monde et qu’ils continuent à saccager le club. »

Il a également pointé des erreurs individuelles, notamment sur le troisième but encaissé, illustrant selon lui les dysfonctionnements actuels.

Une direction de plus en plus contestée

Ces déclarations illustrent un malaise profond autour du FC Nantes. Depuis plusieurs saisons, la gestion du club par les Kita est régulièrement remise en question.

Mais aujourd’hui, la situation sportive aggrave encore les tensions. 17e de Ligue 1, Nantes joue sa survie, et chaque contre-performance alimente un peu plus la colère.

Une fracture grandissante

Entre les supporters, les observateurs et certains consultants, le fossé semble se creuser.

Si les joueurs ont montré des signes encourageants face à Strasbourg, le contexte global reste extrêmement lourd. Et désormais, ce n’est plus seulement l’équipe qui est jugée… mais tout un projet.

Nantes au bord de la rupture

À mesure que la saison avance, la pression devient insoutenable. Maintien incertain, critiques publiques, défiance généralisée : le FC Nantes traverse l’une des périodes les plus tendues de son histoire récente.

Et une question revient avec insistance : jusqu’où cette situation peut-elle aller ?