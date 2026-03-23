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FRANCE

PSG – FC Nantes : la LFP officialise la nouvelle date du match

Par Laurent Hess - 23 Mar 2026, 16:27
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Le feuilleton est terminé. Après plusieurs semaines d’incertitude liées au calendrier européen chargé du Paris Saint-Germain, la Ligue de Football Professionnel a officialisé la reprogrammation de la rencontre face au FC Nantes.

Le match, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, se disputera le mercredi 22 avril 2026 à 19h00.

La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+, comme l’a confirmé le communiqué officiel de la Ligue de Football Professionnel.

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Un calendrier bousculé par la Ligue des champions

Initialement programmée entre les deux huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea FC, cette affiche avait été reportée à la demande du club parisien afin de préparer au mieux ses échéances européennes.

Le PSG avait également envisagé d’autres ajustements de calendrier, notamment dans la perspective de son quart de finale contre Liverpool FC, preuve d’une fin de saison extrêmement dense pour les hommes de Luis Enrique.

Un match capital pour des objectifs opposés

Cette nouvelle date pourrait avoir des conséquences majeures sur le classement.

  • Pour le PSG, leader du championnat, l’objectif sera clair : sécuriser des points précieux dans la course au titre tout en gérant la fatigue liée aux compétitions européennes. Pour Nantes, en grande difficulté en bas de tableau, ce déplacement au Parc des Princes pourrait ressembler à une mission commando pour le maintien.

Dans un sprint final sous haute tension, ce PSG – Nantes reprogrammé pourrait donc peser lourd… aussi bien en haut qu’en bas du classement.

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