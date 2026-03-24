La défaite du FC Nantes dimanche contre le RC Strasbourg (2-3) a été marquée par des signes de défiance entre supporters en pleine Beaujoire !

Le match contre le RC Strasbourg (2-3) aurait dû être l’occasion pour le FC Nantes de se concentrer sur la relance sportive. Mais la Beaujoire a été le théâtre de scènes de défiance inédites entre les supporters. Des quolibets ont été lancés aux joueurs pour leurs erreurs techniques, tandis qu’une partie du stade entonnait un chant de la Brigade Loire. La réaction ne s’est pas faite attendre : sifflets et insultes ont visé la tribune Océane lorsque celle-ci s’est vidée avant le coup de sifflet final.

Halilhodzic déplore le climat à Nantes

Arrivé en plein marasme sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, 73 ans, a pointé un environnement peu propice au dépassement de soi. « C’est vraiment difficile car l’équipe est sous pression depuis un moment et avec un entourage hostile. Je comprends toutes les déceptions et les frustrations. Je ne suis pas sûr que les joueurs comprennent dans quel club ils jouent. Quand on a mené, il a manqué un peu de soutien », a-t-il souligné après la rencontre. Une déclaration qui met en lumière la dimension psychologique d’un chantier énorme à gérer.

Des supporters pas d’accord entre eux !

Pour Emmanuel Merceron, l’attention médiatique sur le conflit entre tribunes est une perte de temps. « Honnêtement, la brouille Tribune Loire vs Tribune Océane, quel non-sujet… quel ennui prodigieux de parler de ça. Le fait que le FC Nantes soit à 90% en L2, alors qu’il n’y a plus personne au sportif pour préparer un chantier monumental (pas de coach, pas de DS, pas de cellule, FK et WK dépassés, désintéressés et dans le déni, toujours propriétaires du club, un environnement interne à la Jonelière déplorable), c’est le seul et unique sujet à aborder, pour éviter un 2ème naufrage d’affilée en L2 ou L1… La broutille entre 2 tribunes franchement, insignifiant… », a-t-il évoqué sur X.

Une priorité claire au FC Nantes

La vraie urgence pour le FC Nantes reste sportive et structurelle. Le défi est double : stabiliser l’équipe et reconstruire un environnement de travail sain, indispensable pour espérer sauver la saison. La première de Vahid Halilhodzic montre que la bataille se joue autant en dehors qu’au sein du terrain. Vivement la reprise après la trêve internationale : on saura alors si les Canaris ont matière à se sauver en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)