FC Nantes : Halilhodzic a déjà identifié le mal profond qui condamne les Canaris !

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

La défaite contre Strasbourg (2-3) a laissé des traces. Pour son grand retour sur le banc du FC Nantes, Vahid Halilhodzic espérait lancer une dynamique positive. Mais malgré une prestation bien plus encourageante que ces dernières semaines, les Canaris ont encore craqué… confirmant que le problème nantais dépasse largement la simple question tactique.

Après la 27e journée de Ligue 1, l’horizon s’assombrit sérieusement. Avec la victoire d’Auxerre face à Brest (3-0), la place de barragiste s’éloigne désormais à cinq points. Un écart considérable à ce stade de la saison.

Une équipe “qui a peur de gagner” : le diagnostic brutal de Vahid

Au coup de sifflet final, Vahid Halilhodzic n’a pas cherché d’excuses. L’entraîneur bosnien a dressé un constat lucide et inquiétant : le principal mal du FC Nantes est psychologique.

« C’est une équipe qui est très vulnérable sur le plan mental. Après le deuxième but, j’ai pensé qu’on irait jusqu’au bout. Mais dans leur tête, ils ont peur de gagner. »

Un aveu fort qui résume parfaitement la saison nantaise. Dimanche, les Canaris ont pourtant montré du caractère en menant deux fois au score. Mais à chaque moment clé, la peur de mal faire semble avoir pris le dessus.

Ce blocage mental, Halilhodzic le connaît bien. Tout au long de sa carrière, il s’est imposé comme un spécialiste des missions maintien et des contextes sous tension. Mais à Nantes, l’ampleur du chantier pourrait dépasser tout ce qu’il a connu.

Des matches de la dernière chance déjà en vue

Le calendrier n’offre aucun répit aux Nantais. Après la trêve internationale, deux rencontres capitales attendent les Canaris : un déplacement à Metz (18e) puis un choc direct à Auxerre (16e).

Deux matches qui pourraient déjà sceller le destin du club. Une victoire relancerait l’espoir. Une contre-performance, en revanche, pourrait condamner définitivement le FCN.

Halilhodzic en est conscient. Malgré la déception, il refuse de charger ses joueurs :

« Je ne peux pas les critiquer. Ils ont donné leur maximum. »

Mais dans un sprint final où la moindre erreur se paie cash, la bonne volonté ne suffira plus.

Plus qu’un problème de jeu, une crise de confiance totale

Face à Strasbourg, Nantes n’a pas été dominé outrageusement. Au contraire, les Canaris ont produit l’un de leurs matches les plus cohérents de la saison. Mais la différence s’est faite dans les têtes.

Le doublé de Joaquin Panichelli a symbolisé cette fragilité chronique. Là où certaines équipes savent tuer un match, Nantes recule, doute… puis craque.

Pour Halilhodzic, l’urgence est donc claire : reconstruire un mental de guerriers. Sans cette transformation rapide, le maintien direct relèvera du miracle.

Une chose est sûre : le FC Nantes joue désormais sa survie match après match. Et dans cette lutte, le plus grand adversaire des Canaris pourrait bien être… eux-mêmes.