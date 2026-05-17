OM : Rongier (Stade Rennais) au cœur de grosses révélations avant son retour

Avant son retour au Vélodrome sous le maillot du Stade Rennais ce dimanche soir, Valentin Rongier se retrouve au centre de nouvelles révélations sur ses derniers mois à l’OM.

Valentin Rongier a quitté l’OM l’été dernier après six saisons marquées par une évolution constante de son statut, jusqu’à devenir une figure centrale du vestiaire. Capitaine lors de la saison 2022-2023, il avait été valorisé pour son leadership et son rôle d’équilibre dans un groupe parfois instable.

Mais en interne, son influence ne faisait pas l’unanimité. Selon L’Équipe, l’ancien président Pablo Longoria aurait progressivement pris ses distances avec le milieu de terrain, malgré son importance sportive et humaine dans l’effectif.

Un départ à Rennes né de négociations inabouties

Parti en Bretagne après des discussions autour d’une prolongation de contrat qui n’ont jamais réellement abouti à Marseille, Rongier a choisi de poursuivre sa carrière au Stade Rennais. Une décision qui s’est construite dans un climat où la relation avec la direction marseillaise s’était refroidie au fil du temps.

Malgré ce départ, le joueur a conservé des liens solides avec plusieurs membres du vestiaire olympien, témoignant d’une reconnaissance sportive durable dans le groupe, au-delà des tensions institutionnelles.

Le surnom qui résume une perception en interne

Au fil des mois, une étiquette a fini par lui coller à la peau en interne : celle de “syndicaliste”. Un surnom attribué en privé par Pablo Longoria, en référence à sa tendance à défendre régulièrement ses coéquipiers et à s’impliquer dans les discussions collectives, notamment autour de sujets sensibles comme les primes ou certains dossiers internes.

Ce rôle de défenseur du groupe concernait aussi bien des joueurs comme Jonathan Clauss que Chancel Mbemba, régulièrement cités dans des tensions sportives ou contractuelles.

Une image contrastée laissée à Marseille

Capitaine exemplaire pour une partie du club, interlocuteur trop influent pour une autre, Valentin Rongier a laissé derrière lui un passage marseillais riche mais complexe. Son départ vers Rennes a symbolisé aussi la fin d’un cycle où son poids dans le vestiaire n’a jamais cessé de grandir… jusqu’à devenir un sujet en soi. Et il retrouvera son ancien public ce dimanche soir pour une grosse bataille.